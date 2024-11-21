Суд отказал Львовоблэнерго в иске на долг против городского совета

Электрик Львовоблэнерго. Фото: Суспільне

Во Львове ПАО "Львовоблэнерго" подал в суд на городской совет города за долг в размере более 495 тысяч гривен за электроэнергию. В суде решили, что городской совет не обязан платить задолженность.

Об этом говорится в приговоре Хозяйственного суда Львовской области, передает YouControl.

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Согласно материалам дела, "Львовоблэнерго" требовало возмещения 495 228,84 грн. за недосчитанную электроэнергию, а также взыскания судебного сбора в размере 7 428,44 грн. и 30 000 грн. за правовую помощь.

В июне 2023 года энергетики обнаружили самовольное подключение электроустановок к сети в нежилых помещениях площадью 66,3 м на ул. Окуневского, 1 во Львове.

По результатам проверки "Львовоблэнерго" рассчитало потери за 12 месяцев и обязало ЛКП "Агентство ресурсов Львовского городского совета" возместить ущерб.

Коммерческая недвижимость на ул. Окуневского, 1 находились на балансе ЛКП "Агентство ресурсов Львовского городского совета" с 2019 после передачи их от ЛКП "Варшавское-407". В феврале 2023 эти помещения передали на баланс ЛКП "Львовское междугороднее бюро технической инвентаризации".

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Львовский городской совет возразил против иска, указав, что "Львовоблэнерго" ошибочно определило потребителем услуг ЛКП "Агентство ресурсов Львовского городского совета", поскольку на момент составления Акта о нарушении балансодержателем было уже другое предприятие.

Арендатор помещения также заявил, что не имел доступа к вводно-распределительному устройству здания и, соответственно, не мог осуществить самовольное подключение.

Суд принял решение отказать "Львовоблэнерго" в иске, обосновывая это тем, что к моменту выявления нарушения балансодержателем нежилых помещений было ЛКП "Львовское междугороднее бюро технической инвентаризации", а не ЛКП "Агентство ресурсов Львовского городского совета".

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