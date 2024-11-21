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Энергетики Львова требовали долг у горсовета — что решил суд

21 ноября 2024 14:05
Анастасия Постоенко - Редактор
Суд отказал Львовоблэнерго в иске на долг против городского совета
Электрик Львовоблэнерго. Фото: Суспільне
Анастасия Постоенко - Редактор

Во Львове ПАО "Львовоблэнерго" подал в суд на городской совет города за долг в размере более 495 тысяч гривен за электроэнергию. В суде решили, что городской совет не обязан платить задолженность.

Об этом говорится в приговоре Хозяйственного суда Львовской области, передает YouControl.

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Согласно материалам дела, "Львовоблэнерго" требовало возмещения 495 228,84 грн. за недосчитанную электроэнергию, а также взыскания судебного сбора в размере 7 428,44 грн. и 30 000 грн. за правовую помощь.

В июне 2023 года энергетики обнаружили самовольное подключение электроустановок к сети в нежилых помещениях площадью 66,3 м на ул. Окуневского, 1 во Львове.

По результатам проверки "Львовоблэнерго" рассчитало потери за 12 месяцев и обязало ЛКП "Агентство ресурсов Львовского городского совета" возместить ущерб.

Коммерческая недвижимость на ул. Окуневского, 1 находились на балансе ЛКП "Агентство ресурсов Львовского городского совета" с 2019 после передачи их от ЛКП "Варшавское-407". В феврале 2023 эти помещения передали на баланс ЛКП "Львовское междугороднее бюро технической инвентаризации".

Львовский городской совет не будет платить долг за электроэнергию

Львовский городской совет возразил против иска, указав, что "Львовоблэнерго" ошибочно определило потребителем услуг ЛКП "Агентство ресурсов Львовского городского совета", поскольку на момент составления Акта о нарушении балансодержателем было уже другое предприятие.

Арендатор помещения также заявил, что не имел доступа к вводно-распределительному устройству здания и, соответственно, не мог осуществить самовольное подключение.

Суд принял решение отказать "Львовоблэнерго" в иске, обосновывая это тем, что к моменту выявления нарушения балансодержателем нежилых помещений было ЛКП "Львовское междугороднее бюро технической инвентаризации", а не ЛКП "Агентство ресурсов Львовского городского совета".

Напомним, во Львовской области работница ТЦК попала в суд из-за взятки. Также недавно юристы Львовской мэрии через суд вернули недвижимость в собственность незаконно приватизированного города — что откроют на том месте?

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