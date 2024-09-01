Графіки відключення світла на Львівщині 1 вересня

Ліні електропередач. Ілюстраційне фото: Укренерго

У неділю, 1 вересня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.

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Графік відключень світла у Львові. Фото: Львівобленерго

Такі тривалі обмеження пов'язані з атакою 26 серпня російських окупантів на Україну та енергоінфраструктуру. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Також енергетики радять українцям слідкувати за повідомленнями ДТЕК у Telegram, адже розклад відключень може змінюватися.