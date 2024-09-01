Графіки відключення світла на Львівщині 1 вересня

Готуйте повербанки — як сьогодні вимикатимуть світло на Львівщині
1 вересня 2024 00:24
Ліні електропередач. Ілюстраційне фото: Укренерго
У неділю, 1 вересня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.
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Відключення світла на Львівщині 1 вересня
Такі тривалі обмеження пов'язані з атакою 26 серпня російських окупантів на Україну та енергоінфраструктуру. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.
Також енергетики радять українцям слідкувати за повідомленнями ДТЕК у Telegram, адже розклад відключень може змінюватися.
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