Графики отключения света во Львовской области 1 сентября

Линии электропередач. Иллюстрационное фото: Укрэнерго

В воскресенье, 1 сентября, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.

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Отключение света во Львовской области 1 сентября

График отключения света во Львове. Фото: Львовоблэнерго

Такие длительные ограничения связаны с атакой 26 августа российских оккупантов на Украину и энергоинфраструктуру. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Также энергетики советуют украинцам следить за сообщениями ДТЭК в Telegram, ведь расписание отключений может изменяться.