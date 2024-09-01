Графики отключения света во Львовской области 1 сентября

Готовьте повербанки — как сегодня будут выключать свет на Львовщине
1 сентября 2024 00:24
Линии электропередач. Иллюстрационное фото: Укрэнерго
В воскресенье, 1 сентября, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии будут продолжаться с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.
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Отключение света во Львовской области 1 сентября
Такие длительные ограничения связаны с атакой 26 августа российских оккупантов на Украину и энергоинфраструктуру. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.
Также энергетики советуют украинцам следить за сообщениями ДТЭК в Telegram, ведь расписание отключений может изменяться.
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