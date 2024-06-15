Відключень світла у Львові в неділю 16 червня Обленерго не прогнозує

Вечірній Львів. Фото: Новини.LIVE

У Львові, в неділю, 16 червня, протягом доби погодинних відключень світла не планується.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у суботу, 15 червня.

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Графіки погодинних відключень у Львові 15 червня за розпорядженням НЕК "Укренерго" діяли з 21:00 до 23:00.

"Графіки відключень вводять за розпорядженням НЕК "Укренерго" у випадку дефіциту потужності чи іншої критичної ситуації в енергосистемі України. 16 червня протягом доби погодинних відключень не планується", — йдеться в повідомленні.

Допис Львівобленерго. Фото: скриншот

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Нагадаємо, в суботу по всій території України з 8:00 до 23:00 діяли графіки погодинних відключень.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стане на ремонт ще один енергоблок-тисячник АЕС. Через це в липні може зрости дефіцит генерації.

Також стало відомо, що уряд України змушений імпортувати енергоресурс з додатковими витратами у близько один мільярд доларів.