Отключений света во Львове в воскресенье 16 июня Облэнерго не прогнозирует

Графики отключения света во Львове — какой прогноз на воскресенье
Во Львове, в воскресенье, 16 июня, в течение суток почасовых отключений света не планируется.
Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в субботу, 15 июня.
Отключение света во Львове
Графики почасовых отключений во Львове 15 июня по распоряжению НЭК "Укрэнерго" действовали с 21:00 до 23:00.
"Графики отключений вводят по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в случае дефицита мощности или другой критической ситуации в энергосистеме Украины. 16 июня в течение суток почасовых отключений не планируется", — говорится в сообщении.
Ситуация с электроэнергией — последние новости
Напомним, в субботу по всей территории Украины с 8:00 до 23:00 действовали графики почасовых отключений.
Ранее мы сообщали, что на Украине станет на ремонт еще один энергоблок-тысячник АЭС. Из-за этого в июле может возрасти дефицит генерации.
Также стало известно, что правительство Украины вынуждено импортировать энергоресурс с дополнительными затратами в приблизительно в 1 млрд. долларов.
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