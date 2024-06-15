Отключений света во Львове в воскресенье 16 июня Облэнерго не прогнозирует

Вечерний Львов. Фото: Новини.LIVE

Во Львове, в воскресенье, 16 июня, в течение суток почасовых отключений света не планируется.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в субботу, 15 июня.

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Отключение света во Львове

Графики почасовых отключений во Львове 15 июня по распоряжению НЭК "Укрэнерго" действовали с 21:00 до 23:00.

"Графики отключений вводят по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в случае дефицита мощности или другой критической ситуации в энергосистеме Украины. 16 июня в течение суток почасовых отключений не планируется", — говорится в сообщении.

Сообщение Львовоблэнерго. Фото: скриншот

Ситуация с электроэнергией — последние новости

Напомним, в субботу по всей территории Украины с 8:00 до 23:00 действовали графики почасовых отключений.

Ранее мы сообщали, что на Украине станет на ремонт еще один энергоблок-тысячник АЭС. Из-за этого в июле может возрасти дефицит генерации.

Также стало известно, что правительство Украины вынуждено импортировать энергоресурс с дополнительными затратами в приблизительно в 1 млрд. долларов.