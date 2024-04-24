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Гроші на навчання та чому об'єднують університети України — пояснення нардепки

24 квітня 2024 06:15
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Марта Байдака
Журналіст
Чому в Україні об'єднують вищі навчальні заклади та як це впливає на навчання — пояснення нардепки Наталії Піпи
Головний корпус НУ "Львівська політехніка". Фото: lpnu.ua
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Основне про що ми маємо думати — це про якість освіти в Україні, тому що у нас дуже багато людей з дипломами, але дуже мала кількість людей з вищою освітою — зазначає у коментарі Новини.LIVE народна депутатка Наталія Піпа. З її слів, українські вищі навчальні заклади  мало конкурують у світових рейтингах.

48 мільярдів гривень на ВНЗ

 — У нас, як і всіх країнах, є обмежений бюджет. В Україні великий відсоток ВВП  (7%) виділяють на освіту, але в реальному еквіваленті це невеликі гроші. Цього року ми маємо 48 мільярдів гривень на вищу освіту. Попередньо року було приблизно так само. Завжди обсяг асигнувань на вищу освіту  — це є обсяг попереднього року, а також інфляція. Відповідного, цього року 47 мільярдів гривень виділили на всі університети України і 1 мільярд гривень  — на університет імені Тараса Шевченка. 

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Було 52 млн жителів, а стало 32 млн

 — Нагадаємо, ця освітня мережа була створена для країни, у якій було 52 млн мешканців, на сьогодні ми маємо близько 32 мільйонів. Тому ми маємо підсилити ті університети й ті спеціальності, які вчать якісно, дати їм більше коштів готувати кращих спеціалістів. 

Бракує робочих спеціальностей

 — Також нам треба переглянути професійну освіту. У нас дуже бракує людей робочих спеціальностей. Починаючи від слюсарів та закінчуючи закрійниками. А в час війни нам потрібні люди, які будуть сильні в цих професіях. На сьогодні Міністерство освіти й науки призупиняє процес об’єднання вишів на період вступної кампанії.

До слова, ми писали, що студенти львівської Української академії друкарства влаштували мирний мітинг проти приєднання вишу до Львівської політехніки. Натомість їх таки приєднали.

Нагадаємо, ми раніше писали, що одинадцять українських закладів вищої освіти увійшли до рейтингу найкращих університетів світу. Найвищу сходинку наших вишів очолює Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Також ми писали, що у Києві ректору університету повідомили про підозру через розтрату понад 840 тисяч державних коштів.

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освіта
закон
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Львів
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