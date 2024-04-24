Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Деньги на обучение и почему объединяют университеты Украины — объяснение нардепа arrow

Деньги на обучение и почему объединяют университеты Украины — объяснение нардепа

24 апреля 2024 06:15
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Почему в Украине объединяют высшие учебные заведения и как это влияет на обучение - объяснение нардепки Натальи Пипы
Главный корпус НУ "Львовская политехника". Фото: lpnu.ua
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Главное, о чем мы должны думать — это о качестве образования в Украине, потому что у нас очень много людей с дипломами, но очень мало людей с высшим образованием — отмечает в комментарии Новини.LIVE народный депутат Наталья Пипа. По ее словам, украинские ВУЗы мало конкурируют в мировых рейтингах.

48 миллиардов гривен в ВУЗах

— У нас, как и во всех странах, есть ограниченный бюджет. В Украине большой процент ВВП (7%) выделяется на образование, но в реальном эквиваленте это небольшие деньги. В этом году у нас есть 48 миллиардов гривен на высшее образование. В прошлом году было примерно так же. Всегда объем ассигнований на высшее образование — это объем предыдущего года, а также инфляция. Соответственно, в этом году 47 миллиардов гривен было выделено на все университеты Украины и 1 миллиард гривен — на университет имени Тараса Шевченко.

Читайте также:

Было 52 млн жителей, а стало 32 млн

— Напомним, эта сеть была создана для страны, в которой было 52 млн жителей, на сегодня у нас около 32 миллионов. Поэтому мы должны усилить те университеты и те специальности, которые учат качественно, дать им больше денег, чтоб они могли  готовить лучших специалистов.

Недостает рабочих специальностей

— Также нам нужно пересмотреть профессионально-технические специальности. У нас очень не хватает людей рабочих специальностей. Начиная от слесарей и заканчивая закройщиками. А во время войны нам нужны люди, которые будут сильны в этих профессиях. Сегодня Министерство образования и науки приостанавливает процесс объединения вузов на период вступительной кампании.

К слову, мы писали, что студенты львовской Украинской академии книгопечатания устроили мирный митинг против присоединения вуза к Львовской политехнике. К слову, их все-таки присоединили.

Напомним, мы ранее писали, что одиннадцать украинских заведений высшего образования вошли в рейтинг лучших университетов мира. Высшую ступень наших ВУЗов возглавляет Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Также мы писали, что в Киеве ректору университета сообщили о подозрении из-за растраты более 840 тысяч государственных средств.

госбюджет
образование
закон
украинцы
Львов
студенты
деньги
Украина
нардепы
реформы
НМТ
Университет
бюджет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри