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Головна Львів Грози та сильні пориви вітру на Львівщині: попередження від синоптиків на завтра

Грози та сильні пориви вітру на Львівщині: попередження від синоптиків на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 22:55
Погода у Львові завтра 5 липня: синоптики прогнозують грози
Жінка з чоловіком під парасолею рятуються від зливи. Фото: УНІАН

Погоду у Львові завтра 5 липня прогнозують дощовою. Синоптики попереджають про можливі дощі та грози, а також пориви вітру до 15-20 м/с. Водночас температура повітря буде комфортною — вдень стовпчики термометрів можуть підійнятися до +25 °C.

Про це повідомляє Львівський гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові 5 липня

Згідно з прогнозом, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не прогнозують, однак вдень ймовірні короткочасні дощі та грози. Вітер очікується західного напрямку зі швидкістю 9-14 м/с, вдень можливі пориви — до 15-20 м/с.

Температура повітря у Львівській області вночі коливатиметься в межах +8...+13 °C, а вдень — в межах +20...+25 °C. Водночас у місті вночі прогнозують +10...+12 °C, а вдень — +21...+23 °C.

Грози та сильні пориви вітру на Львівщині: попередження від синоптиків на завтра - фото 1
Прогноз погоди у Львові на завтра 5 липня від Meteoprog. Фото: скриншот

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в регіоні — 5-й клас, а в горах можлива низька пожежна небезпека 2-го рівня.

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"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться в повідомленні.

Попередження про пожежну небезпеку у Львівській області 5 липня 2026 року
Прогноз пожежної небезпеки на Львівщині. Фото: Львівський гідрометеорологічний центр / Facebook

Останні новини Львова

Новини.LIVE повідомляли з посиланням на СБУ, що у Львові чоловік намагався підірвати оборонний завод на замовлення російських спецслужб. Зловмисник намагався все обставити як випадкову аварію шляхом короткого замикання, однак його вдалося затримати під час спроби підпалу. Тепер він постане перед судом за скоєне, йому загрожує довічне ув'язнення.

Також Новини.LIVE розповідали, посилаючись на журналістку Марту Байдаку, що 3 липня у Львові продовжили розгляд справи щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання знову перенесли на 9 липня через відсторонення адвокатки підозрюваного В'ячеслава Зінченка — суд постановив надати йому безоплатного захисника.

прогноз погоди гроза Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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