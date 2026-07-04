Погода во Львове завтра, 5 июля: синоптики прогнозируют грозы

Женщина с мужчиной под зонтиком укрываются от ливня. Фото: УНИАН

Погода во Львове завтра, 5 июля, обещает быть дождливой. Синоптики предупреждают о возможных дождях и грозах, а также о порывах ветра до 15–20 м/с. В то же время температура воздуха будет комфортной — днем столбики термометров могут подняться до +25 °C.

Об этом сообщает Львовский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове 5 июля

Согласно прогнозу, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируется, однако днем вероятны кратковременные дожди и грозы. Ожидается западный ветер со скоростью 9–14 м/с, днем возможны порывы — до 15–20 м/с.

Температура воздуха во Львовской области ночью будет колебаться в пределах +8...+13 °C, а днем — в пределах +20...+25 °C. В то же время в городе ночью прогнозируют +10...+12 °C, а днем — +21...+23 °C.

Прогноз погоды во Львове на завтра, 5 июля, от Meteoprog. Фото: скриншот

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в регионе — 5-й класс, а в горах возможна низкая пожарная опасность 2-го уровня.

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"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

Прогноз пожарной опасности во Львовской области. Фото: Львовский гидрометеорологический центр / Facebook

Последние новости Львова

Новоини.LIVE сообщали со ссылкой на СБУ, что во Львове мужчина пытался взорвать оборонный завод по заказу российских спецслужб. Злоумышленник хотел инсценировать случайную аварию в результате короткого замыкания, однако его удалось задержать во время попытки поджога. Теперь он предстанет перед судом за содеянное, ему грозит пожизненное заключение.

Также Новини.LIVE сообщали со ссылкой на журналистку Марту Байдаку, что 3 июля во Львове продолжили рассмотрение дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. Заседание вновь перенесли на 9 июля из-за отстранения адвоката подозреваемого Вячеслава Зинченко — суд постановил предоставить ему бесплатного защитника.

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