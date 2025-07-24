Назарію Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві з благодійними зборами

Гусакову оголосили підозру у шахрайстві на зборах
Поліцейські оголосили Назарію Гусакову підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах. Йдеться про заочну, оскільки він перебуває за межами України.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у четвер, 24 липня.
Шахрайство Гусакова на благодійних зборах
Слідство встановило, що Гусаков мав офіційне безоплатне забезпечення препаратом для лікування спінальної м’язової атрофії в межах міської програми, однак продовжував збір на нібито на цей же препарат. Він залучав до цього відомих осіб і публікував відповідні звернення в соціальних мережах.
"У результаті таких дій упродовж 2023–2024 років він заволодів коштами громадян на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок цього Гусакову оголосили підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Наразі фігурант перебуває за межами країни. Досудове розслідування продовжується.
Нагадаємо, 22 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів українському лідеру Володимиру Зеленському про скандал навколо зборів для Гусакова.
Того ж дня Нацполіція почала два кримінальні провадження через збори Гусакова. Йдеться про шахрайство та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
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