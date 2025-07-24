Назарію Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві з благодійними зборами

Назарій Гусаков. Фото: Facebook

Поліцейські оголосили Назарію Гусакову підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах. Йдеться про заочну, оскільки він перебуває за межами України.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у четвер, 24 липня.

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Шахрайство Гусакова на благодійних зборах

Слідство встановило, що Гусаков мав офіційне безоплатне забезпечення препаратом для лікування спінальної м’язової атрофії в межах міської програми, однак продовжував збір на нібито на цей же препарат. Він залучав до цього відомих осіб і публікував відповідні звернення в соціальних мережах.

"У результаті таких дій упродовж 2023–2024 років він заволодів коштами громадян на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього Гусакову оголосили підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Наразі фігурант перебуває за межами країни. Досудове розслідування продовжується.

Допис Гусакова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів українському лідеру Володимиру Зеленському про скандал навколо зборів для Гусакова.

Того ж дня Нацполіція почала два кримінальні провадження через збори Гусакова. Йдеться про шахрайство та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.