Збори Назарія Гусакова — поліція відкрила кримінальні провадження

Назарій Гусаков. Фото: instagram.com/nazarirazan

Національна поліція України розпочала два кримінальні провадження через збори Назарія Гусакова. У мережі його підозрюють у можливому шахрайстві.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у неділю, 22 червня.

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Збори Назарія Гусакова

Гусаков збирав благодійні кошти, заявляючи про потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.

"Інформацію про критичну потребу Назарія Гусакова у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок, що сприяло залученню широкої громадської підтримки та коштів", — йдеться у повідомленні.

У червні в соцмережі X та низці Telegram-каналів зʼявилися повідомлення, в яких користувачі висловлювали стурбованість через брак звітності щодо використання зібраних коштів.

За попередньою інформацією, було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за шахрайство та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках", — додали в Нацполіції.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, у мережі Гусакова почали підозрювати у шахрайстві. За підрахунками, які вже активно ведуть окремі користувачі X, цифри не сходяться.

Сам львівʼянин заперечив звинувачення. Він пояснив, що частину ліків йому доводилося купувати неофіційно, адже офіційні поставки насправді не покривали всіх потреб.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Гусаков став перший дорослим пацієнтом зі СМА, який отримує безкоштовне лікування.

А 22 червня глава МВС Ігор Клименко доповів Президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію навколо зборів для Гусакова. Однак 13 червня він виїхав з країни.