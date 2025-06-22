Сборы Назария Гусакова — полиция открыла уголовные производства

Назарий Гусаков. Фото: instagram.com/nazarirazan

Национальная полиция Украины начала два уголовных производства из-за сборов Назария Гусакова. В сети его подозревают в возможном мошенничестве.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в воскресенье, 22 июня.

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Сборы Назария Гусакова

Гусаков собирал благотворительные средства, заявляя о необходимости в закупке дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.

"Информацию о критической потребности Назария Гусакова в лекарствах активно распространяли в соцсетях и медиа, в частности известные журналисты и лидеры мнений, что способствовало привлечению широкой общественной поддержки и средств", — говорится в сообщении.

В июне в соцсети X и ряде Telegram-каналов появились сообщения, в которых пользователи выражали обеспокоенность из-за отсутствия отчетности по использованию собранных средств.

По предварительной информации, было использовано как минимум четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы.

Правоохранители открыли уголовные производства за мошенничество и отмывание доходов, полученных преступным путем.

"Устанавливается круг потерпевших, которые могли стать жертвами мошенничества, а также местонахождение Назария Гусакова и других лиц, которые могли помогать ему в незаконных сделках", — добавили в Нацполиции.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, в сети Гусакова начали подозревать в мошенничестве. По подсчетам, которые уже активно ведут отдельные пользователи X, цифры не сходятся.

Сам львовянин отрицает обвинения. Он объяснил, что часть лекарств ему приходилось покупать неофициально, ведь официальные поставки на самом деле не покрывали всех потребностей.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Гусаков стал первым взрослым пациентом со СМА, который получает бесплатное лечение.

А 22 июня глава МВД Игорь Клименко доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов для Гусакова. Однако 13 июня он выехал из страны.