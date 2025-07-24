Назарию Гусакову заочно объявили подозрение в мошенничестве с благотворительными сборами

Назарий Гусаков. Фото: Facebook

Полицейские объявили Назарию Гусакову подозрение по делу о мошенничестве на благотворительных сборах. Речь идет о заочном, поскольку он находится за пределами Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в четверг, 24 июля.

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Мошенничество Гусакова на благотворительных сборах

Следствие установило, что Гусаков имел официальное бесплатное обеспечение препаратом для лечения спинальной мышечной атрофии в рамках городской программы, однако продолжал сбор на якобы на этот же препарат. Он привлекал к этому известных лиц и публиковал соответствующие обращения в социальных сетях.

"В результате таких действий в течение 2023-2024 годов он завладел средствами граждан на общую сумму более 1,3 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

В результате Гусакову объявили подозрение в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Сейчас фигурант находится за пределами страны. Досудебное расследование продолжается.

Пост Гусакова. Фото: скриншот

Напомним, 22 июня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о скандале вокруг сборов для Гусакова.

В тот же день Нацполиция начала два уголовных производства из-за сборов Гусакова. Речь идет о мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем.