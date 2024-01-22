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Як у Львові зруйнований після російської ракети ліцей відновив навчання — репортаж

22 січня 2024 05:02
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Марта Байдака
Журналіст
Як у Львові відновили навчання у ліцеї, зруйнованому російською ракетою — репортаж
Відновлений клас у львівському ліцеї. Фото: Новини.LIV
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У понеділок, 15 січня у Львові школярі знову повернулися на навчання в ліцей "Оріяна". Освітній заклад найбільше постраждав від ракетних обстрілів 29 грудня 2023 року. У навчальному закладі найбільше був пошкоджений корпус початкової школи. Загалом у ліцеї ракетною хвиленю було вибито майже 300 вікон та знесено більше 100 внутрішніх та зовнішніх дверей.

Як сьогодні навчаються діти в ліцеї, які класи повінстю повернулись до навчання та як учні допомогаю відновити свій навчальний заклад, — читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Попри те, що діти вийшли на очну форму навчання, у ліцеї поперду ще багато роботи. Зокрема, триває відновлення навчальних класів. Про це в розмові з Новини.LIVE розповідає вчителька з правознавста Оксана Сахно.

Заміна вікон та дверей в ліцеї "Оріяна".Фото: Новини.LIVE

"Роботи в ліцеї тривають так як найбільше постраждав корпус початкової школи, але частина старшої школи теж суттєвов постраждала. До прикладу, мій кабінет залишився без жодновго вікна і без дверей, була повністю пошкоджена мебль яку ми викинули, тріщини по стінах", — каже Оксана Сахно  

Вчителька додає, що допомгають відновлювати школу не тільки мецентаи, мерія та батьківська громада, але й самі учні не пройшли остронь.

Коридор ліцею. Фото: Новини.LIVE

"Щодо наших учнів, то старші класи надавали посильну допомогу. Зараз коли вже розпочався навчальний процес вони все рівно приходятть і питають чим можна допомогти, і всесь свій вільний час вони в школі, вони в громаді.Такі потужні зміни за такий короткий період часу, я вважаю що це дуже добре", — зазначає вчителька з правознавства.

Заступниця директора ліцею "Оріяна"Натала Підлісна в класі. Фото: Новини.LIVE

Заступниця директора ліцею "Оріяна" Натала Підлісна в інтерв'ю Новини.LIVE каже, рада що на момент ракетної атаки ні вчителів, ні учнів не було у школі.

"Коли я побачила зруйновані кабінети, то виник великий біль"

— Моя перша рекація після ракетної атаки коли я прийшла на подвір' яшколи, я побачла що школа стоїть, а все решта я зрозуміла будемо виправляти. Та коли ми прийшли до  початкової школи і побачили ці зруйновані кабінети, то звичайно виник такий біль. Ти щось робиш, ти стараєшся, ти плануєш собі завтра звчиний робочий день, але в один день все це перекреслюється. На щастя що це були канікули і нікого не було, ні дітей, ні педагогів. На щастя ніхто не постраждав, а все решта можна відновити. 

Оновлені двері в коридорі. Фото: Новини.LIVE

"Люди самі приходили і починали допомагати"

 — Відновлення ліцею почалось у перший день, одразу після ракетної атаки. Ми написали батькам, через чати покликали людей, щоб прийшли допомагати, одразу всі відгукнулися. Це справді була громада. Люди, які приходили і просто питалися — кажіть, що робити. Моє завдання було направляти куди, хто, тому що люди йшли, люди хотіли допомагати. Через кілька днів ми вже побачили, що вікна будуть привозити і змінювати, почали самі приводити кабінети до порядку.

"Відновити навчання — це було правильне рішення"

 — Зрозуміло, що коли нам сказали, що треба відновити навчання з 15 січня, для нас спочатку це було — як, як ми справимось. Але з іншого боку, тепер, як показує практика, добре що ми організувалися. Було важко це все дуже швидко, дуже багато великий об’єм роботи, щоб все це вичистити, вимити і привести до порядку,  але ми піднатужилися і все зробили для того, щоби діти відновили навчання. І я дійсно дивлюся, що це було правильне рішення.

Учні на подвір'ї ліцею. Фото: Новини.LIVE

"Діти навчаються онлайн та офлайн"

 — Єдине що не всі вийшли діти вийшли на навчання, бо ми привикли другий рік поспіль працювати в очному форматі.Та учні 8 —11 класів залишилися на дистанційному навчанні. 

"Для нас кожен проведений урок — щастя"

 — Життя ліцею після ракетного обстрілу зробило нас сильнішими та згуртованішими. Ми зрозуміли що ми вистоїми, бо ми робимо правильну справу для наших дітей і для нас кожен проведений урок — це вже щастя.

Клас з партами в школі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми раніше писали, що в кінці січня в школах з'являться офіцери служби освітньої безпеки. Метою такого проєкту є захист дітей в школах під час повномасштабної війни РФ проти України та створення безпекового середовища після завершення бойових дій. 

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