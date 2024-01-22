Как во Львове возобновили обучение в лицее, разрушенном российской ракетой — репортаж

Как во Львове разрушенный после российской ракеты лицей возобновил обучение — репортаж
В понедельник, 15 января, во Львове школьники снова вернулись на обучение в лицей "Ориана". Лицей наиболее пострадал от ракетных обстрелов 29 декабря 2023 года. В учебном заведении больше всего был поврежден корпус начальной школы. Всего в лицее ракетной волной было выбито около 300 окон и снесено более 100 внутренних и наружных дверей.
Как сегодня учатся дети в лицее, какие классы полностю вернулись к учебе и как ученики помогают восстановить свое учебное заведение, — читайте в материале Новини.LIVE
Несмотря на то, что дети вышли на очную форму обучения, в лицее предстоит еще много работы. В частности, идет восстановление учебных классов. Об этом в разговоре с Новини.LIVE рассказывает учительница из правоведа Оксана Сахно.
"Работы в лицее продолжаются так как больше всего пострадал корпус начальной школы, но часть старшей школы тоже существенно пострадала. К примеру, мой кабинет остался без окна и без дверей, была полностью повреждена мебель, которую мы выбросили, трещины по стенам", — говорит Оксана Сахно.
Учительница добавляет, что помогают восстанавливать школу не толькомеценаты, мэрия и родительское общество, но и сами ученики не прошли остронь.
"Что касается наших учеников, то старшие классы оказывали посильную помощь. Сейчас когда уже начался учебный процесс они все равно приходят и спрашивают чем можно помочь, и все свое свободное время они в школе, они в общине. Такие мощные изменения за такой короткий период времени, я считаю, что это очень хорошо", — отмечает учительница по правоведению.
Заместитель директора лицея "Ориана" Наталья Подлесная в интервью Новини.LIVE говорит, рада, что на момент ракетной атаки ни учителей, ни учеников не было в школе.
"Когда я увидела разрушенные кабинеты, то возникла большая боль"
— Моя первая реакация после ракетной атаки когда я пришла во двор школы, я увидела, что школа стоит, а все остальное я поняла будем исправлять. Но когда мы пришли в начальную школу и увидели эти разрушенные кабинеты, то, конечно, возникла такая боль. Ты что-то делаешь, ты стараешься, ты планируешь себе завтра на рабочий день, но в один день все это перечеркивается. К счастью, что это были каникулы и никого не было, ни детей, ни педагогов. К счастью, никто не пострадал, а все остальное можно восстановить.
"Люди сами приходили и начинали помогать"
— Восстановление лицея началось в первый день сразу после ракетной атаки. Мы написали родителям, через чаты позвали людей, чтобы пришли помогать, сразу все откликнулись. Это действительно было общество. Люди, которые приходили и просто спрашивали, — говорите, что делать. Моя задача была направлять куда, кто, потому что люди приходили, люди хотели помогать. Через несколько дней мы уже увидели, что окна будут привозить и менять, и начали сами приводить кабинеты в порядок.
"Восстановить обучение — это было правильное решение"
— Понятно, что когда нам сказали, что нужно возобновить учебу с 15 января, для нас сначала это было, — как, как мы справимся. Но с другой стороны, теперь, как показывает практика, хорошо мы организовались. Было тяжело это все очень быстро убрать, очень много большого объема работы, чтобы все это вычистить, вымыть и привести в порядок, но мы поднатужились и все сделали для того, чтобы дети возобновили обучение. И я действительно смотрю, что это было верное решение.
"Дети учатся онлайн и офлайн"
— Единственное, что не все дети вышли вышли на учебу, потому что мы привыкли второй год подряд работать в очном формате. Но ученики 8-11 классов остались на дистанционном обучении.
"Для нас каждый проведённый урок — счастье"
— Жизнь лицея после ракетных обстрелов сделала нас сильнее и сплоченнее. Мы поняли, что мы устоим, потому что мы делаем правильное дело для наших детей и для нас каждый проведенный урок — это уже счастье.
Напомним, что мы ранее писали, что в конце января в школах появятся офицеры службы образовательной безопасности. Целью такого проекта является защита детей в школах во время полномасштабной войны РФ против Украины и создание среды безопасности после завершения боевых действий.
Читайте Новини.LIVE!