Как во Львове возобновили обучение в лицее, разрушенном российской ракетой — репортаж

Восстановленный класс во львовском лицее. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 15 января, во Львове школьники снова вернулись на обучение в лицей "Ориана". Лицей наиболее пострадал от ракетных обстрелов 29 декабря 2023 года. В учебном заведении больше всего был поврежден корпус начальной школы. Всего в лицее ракетной волной было выбито около 300 окон и снесено более 100 внутренних и наружных дверей.

Как сегодня учатся дети в лицее, какие классы полностю вернулись к учебе и как ученики помогают восстановить свое учебное заведение, — читайте в материале Новини.LIVE

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Несмотря на то, что дети вышли на очную форму обучения, в лицее предстоит еще много работы. В частности, идет восстановление учебных классов. Об этом в разговоре с Новини.LIVE рассказывает учительница из правоведа Оксана Сахно.

Замена окон и дверей в лицее "Ориана". Фото: Новини.LIVE

"Работы в лицее продолжаются так как больше всего пострадал корпус начальной школы, но часть старшей школы тоже существенно пострадала. К примеру, мой кабинет остался без окна и без дверей, была полностью повреждена мебель, которую мы выбросили, трещины по стенам", — говорит Оксана Сахно.

Учительница добавляет, что помогают восстанавливать школу не толькомеценаты, мэрия и родительское общество, но и сами ученики не прошли остронь.

Коридор лицея. Фото: Новини.LIVE

"Что касается наших учеников, то старшие классы оказывали посильную помощь. Сейчас когда уже начался учебный процесс они все равно приходят и спрашивают чем можно помочь, и все свое свободное время они в школе, они в общине. Такие мощные изменения за такой короткий период времени, я считаю, что это очень хорошо", — отмечает учительница по правоведению.

Заместитель директора лицея "Ориана" Наталья Пидлисна в классе. Фото: Новини.LIVE

Заместитель директора лицея "Ориана" Наталья Подлесная в интервью Новини.LIVE говорит, рада, что на момент ракетной атаки ни учителей, ни учеников не было в школе.

"Когда я увидела разрушенные кабинеты, то возникла большая боль"

— Моя первая реакация после ракетной атаки когда я пришла во двор школы, я увидела, что школа стоит, а все остальное я поняла будем исправлять. Но когда мы пришли в начальную школу и увидели эти разрушенные кабинеты, то, конечно, возникла такая боль. Ты что-то делаешь, ты стараешься, ты планируешь себе завтра на рабочий день, но в один день все это перечеркивается. К счастью, что это были каникулы и никого не было, ни детей, ни педагогов. К счастью, никто не пострадал, а все остальное можно восстановить.

Обновлена дверь в коридоре. Фото: Новини.LIVE

"Люди сами приходили и начинали помогать"

— Восстановление лицея началось в первый день сразу после ракетной атаки. Мы написали родителям, через чаты позвали людей, чтобы пришли помогать, сразу все откликнулись. Это действительно было общество. Люди, которые приходили и просто спрашивали, — говорите, что делать. Моя задача была направлять куда, кто, потому что люди приходили, люди хотели помогать. Через несколько дней мы уже увидели, что окна будут привозить и менять, и начали сами приводить кабинеты в порядок.

"Восстановить обучение — это было правильное решение"

— Понятно, что когда нам сказали, что нужно возобновить учебу с 15 января, для нас сначала это было, — как, как мы справимся. Но с другой стороны, теперь, как показывает практика, хорошо мы организовались. Было тяжело это все очень быстро убрать, очень много большого объема работы, чтобы все это вычистить, вымыть и привести в порядок, но мы поднатужились и все сделали для того, чтобы дети возобновили обучение. И я действительно смотрю, что это было верное решение.

Учащиеся во дворе лицея. Фото: Новини.LIVE

"Дети учатся онлайн и офлайн"

— Единственное, что не все дети вышли вышли на учебу, потому что мы привыкли второй год подряд работать в очном формате. Но ученики 8-11 классов остались на дистанционном обучении.

"Для нас каждый проведённый урок — счастье"

— Жизнь лицея после ракетных обстрелов сделала нас сильнее и сплоченнее. Мы поняли, что мы устоим, потому что мы делаем правильное дело для наших детей и для нас каждый проведенный урок — это уже счастье.

Класс с партами в школе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что мы ранее писали, что в конце января в школах появятся офицеры службы образовательной безопасности. Целью такого проекта является защита детей в школах во время полномасштабной войны РФ против Украины и создание среды безопасности после завершения боевых действий.