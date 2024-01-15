У Львові відновили навчання у ліцеї, зруйнованому російською ракетою

Учні у класі під час уроку. Фото: Андрій Садовий\Telegram

У понеділок, 15 січня, у Львові школярі знову повернулися на навчання в ліцей "Оріяна". Освітній заклад найбільше постраждав від ракетних обстрілів 29 грудня 2023 року.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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"Сьогодні діти повернулися на навчання в ліцей "Оріяна", який найбільше постраждав від ракетних обстрілів 29 грудня. Майже 80% пошкоджених вікон і дверей уже замінили", — йдеться у повідомленні.

Втім, за словами Садового, частина дітей продовжують навчатися дистанційно через ремонтні роботи.

Зазначається, що під час обстрілу РФ 29 грудня найбільше постраждав корпус ліцею, де навчалися учні початкових класів. Там ще потрібно знести три стіни та забрати перекриття, також вирішити проблеми з опаленням.

Учні на перерві. Фото: Андрій Садовий\Telegram

Ремонтні роботи. Фото: Андрій Садовий\Telegram

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оголосив про відкриття трьох дитячих ліцеїв військово-патріотичного спрямування. В них будуть навчатися діти загиблих та поранених поліцейських.

Додамо, що у Харкові відбувається будівництво першої підземної школи. Ймовірно, вже з березня 2024 року в закладі зможуть навчатися діти.