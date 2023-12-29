Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Окупанти обстріляли житловий будинок у Львові, — Козицький arrow

Окупанти обстріляли житловий будинок у Львові, — Козицький

29 грудня 2023 08:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетна атака на Львів 29 грудня — є влучання у житловий будинок
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: ЛОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Відомо, що є постраждалі.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький

Читайте також:

Наслідки ракетного удару у Львові 29 грудня

Козицький розповів, що є влучання у житловий будинок у Львові. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. 

"В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно — через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби", — йдеться у повідомленні. 

Начальник ОВА закликав місцевих жителів залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

null

Нагадаємо, прямо зараз у всіх регіонах України триває повітряна тривога. Росіяни атакують міста крилатими ракетами. 

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа. 

Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі