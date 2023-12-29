Ракетна атака на Львів 29 грудня — є влучання у житловий будинок

Окупанти обстріляли житловий будинок у Львові, — Козицький
Внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Відомо, що є постраждалі.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Наслідки ракетного удару у Львові 29 грудня
Козицький розповів, що є влучання у житловий будинок у Львові. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.
"В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно — через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби", — йдеться у повідомленні.
Начальник ОВА закликав місцевих жителів залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, прямо зараз у всіх регіонах України триває повітряна тривога. Росіяни атакують міста крилатими ракетами.
Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.
Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.
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