Ракетна атака на Львів 29 грудня — є влучання у житловий будинок

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: ЛОВА

Внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Відомо, що є постраждалі.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Козицький розповів, що є влучання у житловий будинок у Львові. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

"В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно — через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби", — йдеться у повідомленні.

Начальник ОВА закликав місцевих жителів залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, прямо зараз у всіх регіонах України триває повітряна тривога. Росіяни атакують міста крилатими ракетами.

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.

Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.