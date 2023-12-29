Ракетная атака на Львов 29 декабря — есть попадание в жилой дом

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: ЛОВА

В результате утреннего ракетного террора оккупантов есть попадание в жилой дом во Львове. Известно, что есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Козицкий рассказал, что есть попадание в жилой дом во Львове. В результате вражеской атаки пострадали люди.

"В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно — из-за падения обломков ракеты. На место следуют все профильные службы", — говорится в сообщении.

Начальник ОВА призвал местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, прямо сейчас во всех регионах Украины продолжается воздушная тревога. Россияне атакуют города крылатыми ракетами.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.

В общем, взрывы раздавались в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре.