Ракетная атака на Львов 29 декабря — есть попадание в жилой дом

Оккупанты обстреляли жилой дом во Львове, — Козицкий
В результате утреннего ракетного террора оккупантов есть попадание в жилой дом во Львове. Известно, что есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
Последствия ракетного удара во Львове 29 декабря
Козицкий рассказал, что есть попадание в жилой дом во Львове. В результате вражеской атаки пострадали люди.
"В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно — из-за падения обломков ракеты. На место следуют все профильные службы", — говорится в сообщении.
Начальник ОВА призвал местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, прямо сейчас во всех регионах Украины продолжается воздушная тревога. Россияне атакуют города крылатыми ракетами.
В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.
В общем, взрывы раздавались в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре.
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