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Во Львове возобновили обучение в лицее, разрушенном российской ракетой

15 января 2024 17:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове возобновили обучение в лицее, разрушенном российской ракетой
Ученики в классе на уроке. Фото: Андрей Садовый\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 15 января, во Львове школьники снова вернулись на обучение в лицей "Ориана". Образовательное заведение наиболее пострадало от ракетных обстрелов 29 декабря 2023 года.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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"Сегодня дети вернулись на обучение в лицей "Ориана", наиболее пострадавшего от ракетных обстрелов 29 декабря Почти 80% поврежденных окон и дверей уже заменили", — говорится в сообщении.

Впрочем, по словам Садового, часть детей продолжают учиться дистанционно из-за ремонтных работ.

Отмечается, что во время обстрела РФ 29 декабря больше всего пострадал корпус лицея, где обучались ученики начальных классов. Там еще нужно снести три стены и убрать перекрытия, также решить проблемы с отоплением.

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Ученики на перемене. Фото: Андрей Садовый\Telegram
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Ремонтные работы. Фото: Андрей Садовый\Telegram

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил об открытии трех детских лицеев военно-патриотического толка. В них будут учиться дети погибших и раненых полицейских.

Добавим, что в Харькове проходит строительство первой подземной школы. Вероятно, уже с марта 2024 в заведении смогут учиться дети.

образование
война
школы
дети
Львов
Украина
обстрелы
Львовская ОГА
школьники

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