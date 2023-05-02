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Як українцям, які вимушено покинули свій дім, отримати допомогу на Львівщині

2 травня 2023 17:40
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Марта Байдака
Журналіст
Як українцям, які вимушено покинули свій дім, отримати допомогу на Львівщині
Фінансова підтримка, яку отримують ВПО, становить 2 та 3 тисячі гривень. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Внутрішньо переміщені особи, які проживають на Львівщині, можуть отримати фінансову підтримку. Для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень, для інших осіб  — 2 тисячі. Допомогу виплачують після того, як людина подала заявку до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. 

Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація

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Як отримати допомогу 

По-перше, особі треба отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. Для цього вона має звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Зокрема, до уповноважених осіб сільських, селищних та міських рад та ЦНАПу. Також подати заяву на отримання документу можна через портал "Дія".

Запит повнолітня і неповнолітня особа подає особисто, а малолітня дитина через законного представника  — опікуна призначеного для недієздатних осіб, керівника закладу соціального захисту, уповноваженої особи органу опіку та піклування.

Заявнику потрібно пред’явити один із документів:

 — документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

 — документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

Для отримання допомоги ВПО заповнює заяву, яку формують засоби Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Заяву про надання допомоги на проживання ВПО можна також подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Відомості для заповнення заяви:

  • прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) заявника;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • дата народження;
  • відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;
  • адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;
  • номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги "єПідтримка" або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;
  • наявність статусу особи з інвалідністю;
  • відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою (інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків).

Окрім цього, внутрішнього переміщені особи можуть отримати не лише фінансову, а й гуманітарну, психологічну і юридичну допомогу у консультативно-координаційних центрах. За ініціативи Львівської ОВА вони працюють в усіх районах області. 

Актуальні адреси та номери телефонів ККЦ: 

  • Стрий (вул. Героїв Небесної Сотні, 1) – 0674710156
  • Дрогобич (вул. 22 січня, 28) – 0674710245
  • Самбір (вул. Мазепи 8/2) – 0674710298
  • Городок (Майдан Гайдамаків, 6) – 0674710083
  • Золочів (вул. Пачовського, 7) – 0674710329
  • Кам’янка-бузька (вул. Незалежності, 27) – 0674710083
  • Червоноград (вул. Шевченка, 15) – 0674710334
  • Яворів (вул. Шашкевича, 1а) – 0674710344
  • Новояворівськ (вул. Шевченка, 1) – 0674710344
  • Перемишляни (вул. Ковча, 4) – 0674710083

Для звернення потрібно — прийти в офіс, зателефонувати або заповнити анкету

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я" відкрив у центрі міста прихисток для переселенців "Безпечне місце".

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