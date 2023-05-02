Як українцям, які вимушено покинули свій дім, отримати допомогу на Львівщині
Внутрішньо переміщені особи, які проживають на Львівщині, можуть отримати фінансову підтримку. Для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень, для інших осіб — 2 тисячі. Допомогу виплачують після того, як людина подала заявку до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.
Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація
Як отримати допомогу
По-перше, особі треба отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. Для цього вона має звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Зокрема, до уповноважених осіб сільських, селищних та міських рад та ЦНАПу. Також подати заяву на отримання документу можна через портал "Дія".
Запит повнолітня і неповнолітня особа подає особисто, а малолітня дитина через законного представника — опікуна призначеного для недієздатних осіб, керівника закладу соціального захисту, уповноваженої особи органу опіку та піклування.
Заявнику потрібно пред’явити один із документів:
— документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
— документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
Для отримання допомоги ВПО заповнює заяву, яку формують засоби Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Заяву про надання допомоги на проживання ВПО можна також подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.
Відомості для заповнення заяви:
- прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- дата народження;
- відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;
- адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;
- номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги "єПідтримка" або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;
- наявність статусу особи з інвалідністю;
- відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою (інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків).
Окрім цього, внутрішнього переміщені особи можуть отримати не лише фінансову, а й гуманітарну, психологічну і юридичну допомогу у консультативно-координаційних центрах. За ініціативи Львівської ОВА вони працюють в усіх районах області.
Актуальні адреси та номери телефонів ККЦ:
- Стрий (вул. Героїв Небесної Сотні, 1) – 0674710156
- Дрогобич (вул. 22 січня, 28) – 0674710245
- Самбір (вул. Мазепи 8/2) – 0674710298
- Городок (Майдан Гайдамаків, 6) – 0674710083
- Золочів (вул. Пачовського, 7) – 0674710329
- Кам’янка-бузька (вул. Незалежності, 27) – 0674710083
- Червоноград (вул. Шевченка, 15) – 0674710334
- Яворів (вул. Шашкевича, 1а) – 0674710344
- Новояворівськ (вул. Шевченка, 1) – 0674710344
- Перемишляни (вул. Ковча, 4) – 0674710083
Для звернення потрібно — прийти в офіс, зателефонувати або заповнити анкету
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я" відкрив у центрі міста прихисток для переселенців "Безпечне місце".