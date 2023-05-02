Як українцям, які вимушено покинули свій дім, отримати допомогу на Львівщині

Фінансова підтримка, яку отримують ВПО, становить 2 та 3 тисячі гривень. Фото: ЛОВА

Внутрішньо переміщені особи, які проживають на Львівщині, можуть отримати фінансову підтримку. Для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень, для інших осіб — 2 тисячі. Допомогу виплачують після того, як людина подала заявку до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація

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Як отримати допомогу

По-перше, особі треба отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. Для цього вона має звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Зокрема, до уповноважених осіб сільських, селищних та міських рад та ЦНАПу. Також подати заяву на отримання документу можна через портал "Дія".

Запит повнолітня і неповнолітня особа подає особисто, а малолітня дитина через законного представника — опікуна призначеного для недієздатних осіб, керівника закладу соціального захисту, уповноваженої особи органу опіку та піклування.

Заявнику потрібно пред’явити один із документів:

— документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

— документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

Для отримання допомоги ВПО заповнює заяву, яку формують засоби Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Заяву про надання допомоги на проживання ВПО можна також подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Відомості для заповнення заяви:

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дата народження;

відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;

адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;

номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги "єПідтримка" або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;

наявність статусу особи з інвалідністю;

відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою (інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків).

Окрім цього, внутрішнього переміщені особи можуть отримати не лише фінансову, а й гуманітарну, психологічну і юридичну допомогу у консультативно-координаційних центрах. За ініціативи Львівської ОВА вони працюють в усіх районах області.

Актуальні адреси та номери телефонів ККЦ:

Стрий (вул. Героїв Небесної Сотні, 1) – 0674710156

Дрогобич (вул. 22 січня, 28) – 0674710245

Самбір (вул. Мазепи 8/2) – 0674710298

Городок (Майдан Гайдамаків, 6) – 0674710083

Золочів (вул. Пачовського, 7) – 0674710329

Кам’янка-бузька (вул. Незалежності, 27) – 0674710083

Червоноград (вул. Шевченка, 15) – 0674710334

Яворів (вул. Шашкевича, 1а) – 0674710344

Новояворівськ (вул. Шевченка, 1) – 0674710344

Перемишляни (вул. Ковча, 4) – 0674710083

Для звернення потрібно — прийти в офіс, зателефонувати або заповнити анкету

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я" відкрив у центрі міста прихисток для переселенців "Безпечне місце".