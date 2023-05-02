Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Как украинцам, вынужденно покинувшим свой дом, получить помощь на Львовщине arrow

Как украинцам, вынужденно покинувшим свой дом, получить помощь на Львовщине

2 мая 2023 17:40
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Как украинцам, вынужденно покинувшим свой дом, получить помощь на Львовщине
Финансовая поддержка, получаемая ВПЛ, составляет 2 и 3 тысячи гривен. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Внутри перемещенные лица, проживающие во Львовской области, могут получить финансовую поддержку. Для лиц с инвалидностью и детей  — 3 тысячи гривен, для других лиц  — 2 тысячи. Помощь выплачивают после того, как человек подал заявку в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

Читайте также:

Как получить помощь

Во-первых, лицу нужно получить справку внутри перемещенного лица. Для этого  нужно обратиться в структурное подразделение по социальной защите населения. В частности, уполномоченным лицам сельских, поселковых и городских советов и ЦНАПа. Также подать заявление на получение документа можно через портал "Действие".

Запрос совершеннолетний и несовершеннолетний подает лично, а малолетний ребенок через законного представителя — опекуна предназначенного для недееспособных лиц, руководителя учреждения социальной защиты, уполномоченного лица органа опеки и попечительства.

Заявителю следует предъявить один из документов:

— документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;

— документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус;

Для получения помощи ВПЛ заполняет заявление, формируемое средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг. Заявление о предоставлении помощи на проживание ВПЛ можно подать в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг.

Сведения для заполнения заявления:

  • фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) заявителя;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • дата рождения;
  • сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства на территории административно-территориальной единицы, откуда переместилось лицо;
  • адрес места, куда переместилось лицо, и контактный номер телефона;
  • номер текущего счета со специальным режимом использования для зачисления помощи "поддержка" или номер банковского счета (по стандарту IBAN) заявителя для выплаты пособия;
  • наличие статуса личности с инвалидностью;
  • сведения о несовершеннолетних детях, переместившихся вместе с внутренне перемещенным лицом (информация о несовершеннолетнем ребенке включается в заявление одного из родителей).

Кроме того, внутреннего перемещенные лица могут получить не только финансовую, но и гуманитарную, психологическую и юридическую помощь в консультативно-координационных центрах. По инициативе Львовской ОВО они работают во всех районах области.

Актуальные адреса и номера телефонов ККЦ:

  • Стрый (ул. Героев Небесной Сотни, 1) – 0674710156
  • Дрогобыч (ул. 22 января, 28) – 0674710245
  • Самбор (ул. Мазепы 8/2) – 0674710298
  • Городок (Площадь Гайдамаков, 6) – 0674710083
  • Золочев (ул. Пачовского, 7) – 0674710329
  • Каменка-Бугская (ул. Независимости, 27) – 0674710083
  • Червоноград (ул. Шевченко, 15) – 0674710334
  • Яворов (ул. Шашкевича, 1а) – 0674710344
  • Новояворовск (ул. Шевченко, 1) – 0674710344
  • Перемышляны (ул. Ковча, 4) – 0674710083

Для обращения нужно  — прийти в офис, позвонить или заполнить анкету

Напомним, мы ранее писали, что во Львове Международный благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья" открыл в центре города убежище для переселенцев "Безопасное место".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас