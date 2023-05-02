Как украинцам, вынужденно покинувшим свой дом, получить помощь на Львовщине

Финансовая поддержка, получаемая ВПЛ, составляет 2 и 3 тысячи гривен. Фото: ЛОВА

Внутри перемещенные лица, проживающие во Львовской области, могут получить финансовую поддержку. Для лиц с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен, для других лиц — 2 тысячи. Помощь выплачивают после того, как человек подал заявку в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

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Как получить помощь

Во-первых, лицу нужно получить справку внутри перемещенного лица. Для этого нужно обратиться в структурное подразделение по социальной защите населения. В частности, уполномоченным лицам сельских, поселковых и городских советов и ЦНАПа. Также подать заявление на получение документа можно через портал "Действие".

Запрос совершеннолетний и несовершеннолетний подает лично, а малолетний ребенок через законного представителя — опекуна предназначенного для недееспособных лиц, руководителя учреждения социальной защиты, уполномоченного лица органа опеки и попечительства.

Заявителю следует предъявить один из документов:

— документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;

— документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус;

Для получения помощи ВПЛ заполняет заявление, формируемое средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг. Заявление о предоставлении помощи на проживание ВПЛ можно подать в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг.

Сведения для заполнения заявления:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) заявителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

дата рождения;

сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства на территории административно-территориальной единицы, откуда переместилось лицо;

адрес места, куда переместилось лицо, и контактный номер телефона;

номер текущего счета со специальным режимом использования для зачисления помощи "поддержка" или номер банковского счета (по стандарту IBAN) заявителя для выплаты пособия;

наличие статуса личности с инвалидностью;

сведения о несовершеннолетних детях, переместившихся вместе с внутренне перемещенным лицом (информация о несовершеннолетнем ребенке включается в заявление одного из родителей).

Кроме того, внутреннего перемещенные лица могут получить не только финансовую, но и гуманитарную, психологическую и юридическую помощь в консультативно-координационных центрах. По инициативе Львовской ОВО они работают во всех районах области.

Актуальные адреса и номера телефонов ККЦ:

Стрый (ул. Героев Небесной Сотни, 1) – 0674710156

Дрогобыч (ул. 22 января, 28) – 0674710245

Самбор (ул. Мазепы 8/2) – 0674710298

Городок (Площадь Гайдамаков, 6) – 0674710083

Золочев (ул. Пачовского, 7) – 0674710329

Каменка-Бугская (ул. Независимости, 27) – 0674710083

Червоноград (ул. Шевченко, 15) – 0674710334

Яворов (ул. Шашкевича, 1а) – 0674710344

Новояворовск (ул. Шевченко, 1) – 0674710344

Перемышляны (ул. Ковча, 4) – 0674710083

Для обращения нужно — прийти в офис, позвонить или заполнить анкету

Напомним, мы ранее писали, что во Львове Международный благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья" открыл в центре города убежище для переселенцев "Безопасное место".