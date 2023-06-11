Які дороги пошкоджені через потоп на Львівщині: список
Через сильні зливи, які сталися на Львівщині 10 червня, у регіоні пошкоджені дороги. Найбільше постраждали Дрогобицький та Стрийський райони.
Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.
Які дороги пошкоджені через потоп на Львівщині
Козицький розповів, що внаслідок сильного потопу через зливи у Львівській області постраждали чотири дороги.
На дорозі Східниця — Верхнє Синьовидне є численні підмиви, зруйноване асфальтобетонне покриття, водостічні труби. Окрім того, є значні пошкодження пішохідних доріжок, габіонних підпірних стінок, часткове пошкодження моста в с. Підгородці та с. Урич.
На автомобільній дорозі Турка — Східниця в с. Рибник зсунувся ґрунт, це призвело до руйнувань габіонної підпірної стінки, рух цією ділянкою дороги ускладнений.
"Рух зі смт Східниця в напрямку с. Новий Кропивник унеможливлений у зв’язку з руйнуванням моста комунальної власності через річку Східничанка Східницької територіальної громади. Жителям навколишніх населених пунктів рекомендуємо скористатись об’їздом через с. Залокоть", — наголосив Козицький.
А щодо дороги Новий Кропивник — Перепростиня, то наразі там проїзд неможливий. Внаслідок негоди річка вимила частину гравійного шляху.
Засідання в ОВА через затоплення
Через значні затоплення в регіоні у Львівській ОВА відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Козицький зазначив, що начальників постраждалих районів спільно з відповідними органами місцевого самоврядування зобов‘язали забезпечити оперативне проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків погіршення погодних умов та дощових паводків у Східницькій та Сколівській громадах.
Окрім того, в області посилять нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією в населених пунктах, які постраждали від наслідків затоплень, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань.
"Люди, майно яких постраждало, цілодобово можуть звернутися за консультацією на гарячу лінію області за номером 112", — наголосив керівник Львівської ОВА.
Нагадаємо, 10 червня на Львівщині були сильні грози. Внаслідок потужних дощів затопило два райони регіону. Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована, а рятувальні роботи тривають.