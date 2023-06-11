Які дороги пошкоджені через потоп на Львівщині: список

Наслідки сильних злив на Львівщині. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Через сильні зливи, які сталися на Львівщині 10 червня, у регіоні пошкоджені дороги. Найбільше постраждали Дрогобицький та Стрийський райони.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Козицький розповів, що внаслідок сильного потопу через зливи у Львівській області постраждали чотири дороги.

На дорозі Східниця — Верхнє Синьовидне є численні підмиви, зруйноване асфальтобетонне покриття, водостічні труби. Окрім того, є значні пошкодження пішохідних доріжок, габіонних підпірних стінок, часткове пошкодження моста в с. Підгородці та с. Урич.

На автомобільній дорозі Турка — Східниця в с. Рибник зсунувся ґрунт, це призвело до руйнувань габіонної підпірної стінки, рух цією ділянкою дороги ускладнений.

"Рух зі смт Східниця в напрямку с. Новий Кропивник унеможливлений у зв’язку з руйнуванням моста комунальної власності через річку Східничанка Східницької територіальної громади. Жителям навколишніх населених пунктів рекомендуємо скористатись об’їздом через с. Залокоть", — наголосив Козицький.

А щодо дороги Новий Кропивник — Перепростиня, то наразі там проїзд неможливий. Внаслідок негоди річка вимила частину гравійного шляху.

Засідання в ОВА через затоплення

Через значні затоплення в регіоні у Львівській ОВА відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Козицький зазначив, що начальників постраждалих районів спільно з відповідними органами місцевого самоврядування зобов‘язали забезпечити оперативне проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків погіршення погодних умов та дощових паводків у Східницькій та Сколівській громадах.

Окрім того, в області посилять нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією в населених пунктах, які постраждали від наслідків затоплень, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань.

"Люди, майно яких постраждало, цілодобово можуть звернутися за консультацією на гарячу лінію області за номером 112", — наголосив керівник Львівської ОВА.

Нагадаємо, 10 червня на Львівщині були сильні грози. Внаслідок потужних дощів затопило два райони регіону. Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована, а рятувальні роботи тривають.