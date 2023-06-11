Какие дороги повреждены из-за потопа во Львовской области: список

Последствия сильных ливней во Львовской области. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Из-за сильных ливней, которые произошли во Львовской области 10 июня, в регионе повреждены дороги. Больше всего пострадали Дрогобычский и Стрыйский районы.

Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Читайте также:

Какие дороги повреждены из-за потопа во Львовской области

Козицкий рассказал, что в результате сильного потопа из-за ливней во Львовской области пострадали четыре дороги.

На дороге Сходница — Верхнее Синевидное есть многочисленные подмывы, разрушенное асфальтобетонное покрытие, водосточная труба. Кроме того, имеются значительные повреждения пешеходных дорожек, габионных подпорных стенок, частичное повреждение моста в с. Подгородцы и с. Урич.

На автомобильной дороге Турка — Сходница в с. Рыбник сдвинулся на почву, это привело к разрушениям габионной подпорной стенки, движение по этому участку дороги затруднено.

"Движение из пгт Сходница в направлении с. Новый Кропивник невозможно в связи с разрушением моста коммунальной собственности через реку Сходничанка Сходницкой территориальной общины. Жителям окрестных населенных пунктов рекомендуем воспользоваться объездом через с. Залокоть", — подчеркнул Козык.

А что касается дороги Новый Кропивник — Перепростыня, то там проезд невозможен. В результате непогоды река вымыла часть гравийного пути.

Заседание в ОВА из-за затопления

Из-за значительных затоплений в регионе во Львовской ОВА состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Козицкий отметил, что начальники пострадавших районов совместно с соответствующими органами местного самоуправления обязали обеспечить оперативное проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий ухудшения погодных условий и дождевых паводков в Сходницкой и Сколевской общинах.

Кроме того, в области усилят надзор за санитарно-эпидемиологической ситуацией в населенных пунктах, пострадавших от последствий затоплений, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний.

"Люди, имущество которых пострадало, круглосуточно могут обратиться за консультацией на Горячую линию области по номеру 112", — подчеркнул руководитель Львовской ОВА.

Напомним, 10 июня во Львовской области были сильные грозы. В результате мощных дождей затопило два района региона. Жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируется, а спасательные работы продолжаются.