Какие дороги повреждены из-за потопа во Львовской области: список
Из-за сильных ливней, которые произошли во Львовской области 10 июня, в регионе повреждены дороги. Больше всего пострадали Дрогобычский и Стрыйский районы.
Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.
Какие дороги повреждены из-за потопа во Львовской области
Козицкий рассказал, что в результате сильного потопа из-за ливней во Львовской области пострадали четыре дороги.
На дороге Сходница — Верхнее Синевидное есть многочисленные подмывы, разрушенное асфальтобетонное покрытие, водосточная труба. Кроме того, имеются значительные повреждения пешеходных дорожек, габионных подпорных стенок, частичное повреждение моста в с. Подгородцы и с. Урич.
На автомобильной дороге Турка — Сходница в с. Рыбник сдвинулся на почву, это привело к разрушениям габионной подпорной стенки, движение по этому участку дороги затруднено.
"Движение из пгт Сходница в направлении с. Новый Кропивник невозможно в связи с разрушением моста коммунальной собственности через реку Сходничанка Сходницкой территориальной общины. Жителям окрестных населенных пунктов рекомендуем воспользоваться объездом через с. Залокоть", — подчеркнул Козык.
А что касается дороги Новый Кропивник — Перепростыня, то там проезд невозможен. В результате непогоды река вымыла часть гравийного пути.
Заседание в ОВА из-за затопления
Из-за значительных затоплений в регионе во Львовской ОВА состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Козицкий отметил, что начальники пострадавших районов совместно с соответствующими органами местного самоуправления обязали обеспечить оперативное проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий ухудшения погодных условий и дождевых паводков в Сходницкой и Сколевской общинах.
Кроме того, в области усилят надзор за санитарно-эпидемиологической ситуацией в населенных пунктах, пострадавших от последствий затоплений, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний.
"Люди, имущество которых пострадало, круглосуточно могут обратиться за консультацией на Горячую линию области по номеру 112", — подчеркнул руководитель Львовской ОВА.
Напомним, 10 июня во Львовской области были сильные грозы. В результате мощных дождей затопило два района региона. Жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируется, а спасательные работы продолжаются.