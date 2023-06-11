На Львівщині через потужні зливи постраждали два райони, — Козицький
У Львівській області через сильні зливи, які відбулись 10 червня, постраждали два райони регіони. У Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення.
Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.
Дрогобицький район
"У Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги", — розповів Козицький.
Внаслідок цього затоплено:
- шість вулиць,
- близько 100 житлових будинків,
- десять готелів,
- 11 магазинів,
- 15 автомобілів,
- пошкоджені п'ять місцевих мостів.
Зазначається, що з 16 домогосподарств відкачували воду. Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб (з них 8 дітей).
Окрім того, у селищі тимчасово призупинили газо- та водопостачання, а 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання.
"Через пошкодження одного моста в с. Новий Кропивник та 2 мостів в с. Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий", — підкреслив Козицький.
Стрийський район
Керівник ОВА розповів, що в населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили, проте обʼїзд забезпечений.
"Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них — 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі", — проінформував Козицький.
Станом на 11 червня, досі дощі, проти їх кількість значно зменшилась. Вода зійшла самопливом.
Наголошується, що жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована, а рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, 10 червня сильна негода також була у Києві. Внаслідок потужних злив та граду у місті були затоплені підземні переходи, а деякі вулиці перетворились на озера.