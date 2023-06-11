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На Львівщині через потужні зливи постраждали два райони, — Козицький

11 червня 2023 13:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Львівщині через потужні зливи постраждали два райони, — Козицький
Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: ЛОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львівській області через сильні зливи, які відбулись 10 червня, постраждали два райони регіони. У Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення. 

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Дрогобицький район

"У Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги", — розповів Козицький.

Внаслідок цього затоплено:

  • шість вулиць,
  • близько 100 житлових будинків,
  • десять готелів,
  • 11 магазинів,
  • 15 автомобілів,
  • пошкоджені п'ять місцевих мостів.

Зазначається, що з 16 домогосподарств відкачували воду. Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб (з них 8 дітей).

Окрім того, у селищі тимчасово призупинили газо- та водопостачання, а 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання.

"Через пошкодження одного моста в с. Новий Кропивник та 2 мостів в с. Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий", — підкреслив Козицький.

Стрийський район

Керівник ОВА розповів, що в населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили, проте обʼїзд забезпечений. 

"Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них — 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі", — проінформував Козицький. 

Станом на 11 червня, досі дощі, проти їх кількість значно зменшилась. Вода зійшла самопливом. 

Наголошується, що жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована, а рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 10 червня сильна негода також була у Києві. Внаслідок потужних злив та граду у місті були затоплені підземні переходи, а деякі вулиці перетворились на озера.

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