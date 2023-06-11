На Львівщині через потужні зливи постраждали два райони, — Козицький

Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: ЛОВА

У Львівській області через сильні зливи, які відбулись 10 червня, постраждали два райони регіони. У Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Дрогобицький район

"У Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги", — розповів Козицький.

Внаслідок цього затоплено:

шість вулиць,

близько 100 житлових будинків,

десять готелів,

11 магазинів,

15 автомобілів,

пошкоджені п'ять місцевих мостів.

Зазначається, що з 16 домогосподарств відкачували воду. Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб (з них 8 дітей).

Окрім того, у селищі тимчасово призупинили газо- та водопостачання, а 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання.

"Через пошкодження одного моста в с. Новий Кропивник та 2 мостів в с. Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий", — підкреслив Козицький.

Стрийський район

Керівник ОВА розповів, що в населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили, проте обʼїзд забезпечений.

"Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них — 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі", — проінформував Козицький.

Станом на 11 червня, досі дощі, проти їх кількість значно зменшилась. Вода зійшла самопливом.

Наголошується, що жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована, а рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 10 червня сильна негода також була у Києві. Внаслідок потужних злив та граду у місті були затоплені підземні переходи, а деякі вулиці перетворились на озера.