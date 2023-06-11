Во Львовской области из-за мощных ливней пострадали два района, — Козицкий
Во Львовской области из-за сильных ливней, которые произошли 10 июня, пострадали два района региона. В Дрогобычском и Стрыйском районах есть разрушения и значительные подтопления.
Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.
Дрогобычский район
"У Сходницы произошло растекание реки Сходничанка. Уровень воды поднялся на 1,5 м. По всей протяженности реки размыты берега", — рассказал Козицкий.
В результате затоплено:
- шесть улиц,
- около 100 жилых домов,
- десять отелей,
- 11 магазинов,
- 15 автомобилей,
- повреждены пять местных мостов.
Отмечается, что из 16 домохозяйств откачивали воду. Подразделения ГСЧС спасли 45 человек (из них 8 детей).
Кроме того, в поселке временно приостановили газо- и водоснабжение, а 2/3 населенного пункта пока без электроснабжения.
"Из-за повреждения одного моста в с. Новый Кропивник и 2 мостов в с. Перепростыня отсутствует доезд до 16 населенных пунктов. Объезд возможен", — подчеркнул Козицкий.
Стрыйский район
Руководитель ОВА рассказал, что в населенных пунктах Подгородцы и Урич подмыло дорожное полотно, в наиболее опасном месте движение перекрыли, однако объезд обеспечен.
"Из заповедника Тустань, где проходил чемпионат Украины по спортивному горному туризму, спасатели эвакуировали 60 человек. Среди них — 44 ребенка. Часть из них отправились домой по железной дороге, остальных временно поселили в местном народном доме", — проинформировал Козицкий.
По состоянию на 11 июня, дожди, против их количество значительно уменьшилось. Вода взошла самотеком.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируется, а спасательные работы продолжаются.
Напомним, 10 июня сильная непогода также была в Киеве. В результате мощных ливней и града в городе были затоплены подземные переходы, а некоторые улицы превратились в озера.