Во Львовской области из-за мощных ливней пострадали два района, — Козицкий

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: ЛОВА

Во Львовской области из-за сильных ливней, которые произошли 10 июня, пострадали два района региона. В Дрогобычском и Стрыйском районах есть разрушения и значительные подтопления.

Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Дрогобычский район

"У Сходницы произошло растекание реки Сходничанка. Уровень воды поднялся на 1,5 м. По всей протяженности реки размыты берега", — рассказал Козицкий.

В результате затоплено:

шесть улиц,

около 100 жилых домов,

десять отелей,

11 магазинов,

15 автомобилей,

повреждены пять местных мостов.

Отмечается, что из 16 домохозяйств откачивали воду. Подразделения ГСЧС спасли 45 человек (из них 8 детей).

Кроме того, в поселке временно приостановили газо- и водоснабжение, а 2/3 населенного пункта пока без электроснабжения.

"Из-за повреждения одного моста в с. Новый Кропивник и 2 мостов в с. Перепростыня отсутствует доезд до 16 населенных пунктов. Объезд возможен", — подчеркнул Козицкий.

Стрыйский район

Руководитель ОВА рассказал, что в населенных пунктах Подгородцы и Урич подмыло дорожное полотно, в наиболее опасном месте движение перекрыли, однако объезд обеспечен.

"Из заповедника Тустань, где проходил чемпионат Украины по спортивному горному туризму, спасатели эвакуировали 60 человек. Среди них — 44 ребенка. Часть из них отправились домой по железной дороге, остальных временно поселили в местном народном доме", — проинформировал Козицкий.

По состоянию на 11 июня, дожди, против их количество значительно уменьшилось. Вода взошла самотеком.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируется, а спасательные работы продолжаются.

Напомним, 10 июня сильная непогода также была в Киеве. В результате мощных ливней и града в городе были затоплены подземные переходы, а некоторые улицы превратились в озера.