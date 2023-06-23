ЄС інвестує в розбудову сполучень із пунктами пропуску на Львівщині

Вагон потяга. Фото: УНІАН

Європейській Союз інвестує в розбудову залізничної інфраструктури України. Зокрема, для розвитку прикордонних переходів з Республікою Польща, Румунією, Словацькою Республікою та Угорщиною.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

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Куди будуть спрямовані кошти

Кошти будуть спрямовані на розбудову пунктів пропуску з Республікою Польща Ягодин — Дорогуськ та Мостиська ІІ — Медика. Але скільки саме виділив Євросоюз для "Укрзалізниці" — не уточнюється.

"Україна активно працює над інтеграцією своєї залізничної інфраструктури до Європейського Союзу. Реалізацію низки таких проєктів ми вже розпочали, але зараз нам необхідна системна підтримка наших міжнародних партнерів та фінансових інституцій. Це вперше в історії, коли ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні. Ми розвиватимемо найперспективніші переходи з країнами ЄС, інфраструктура яких потребує модернізації", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівська залізниця обладнала декілька потягів вагонами для велосипедистів. Вартість перевезення велосипеда у розібраному та впакованому вигляді як ручної поклажі становить половину вартості повного квитка.

Окрім того, ми раніше писали, що 12 червня Укрзалізниця в тестовому режимі запустила вагон з купе для жінок. Зазначається, що вони розміщуватимуться в потягах дальнього прямування.

Також ми писали, що під час чергової позапланової перевірки однієї з баз довготривалого зберігання локомотивів Укрзалізниці керівництво викрило схему розкрадання майна. Збитки можуть сягати понад 10 млн грн.