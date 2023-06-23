Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow ЕС инвестирует в развитие сообщений с пунктами пропуска во Львовской области arrow

ЕС инвестирует в развитие сообщений с пунктами пропуска во Львовской области

23 июня 2023 14:32
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
ЕС инвестирует в развитие сообщений с пунктами пропуска во Львовской области
Вагон поезда. Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Европейский Союз инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры Украины. В частности, для развития пограничных переходов с Республикой Польша, Румынией, Словацкой Республикой и Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" .

Читайте также:

Куда будут направлены средства

Средства будут направлены на развитие пунктов пропуска с Республикой Польша Ягодин  — Дорогуск и Мостиска II  — Медика. Но сколько именно выделил Евросоюз для "Укрзализныци"  — не уточняется.

"Украина активно работает над интеграцией своей железнодорожной инфраструктуры в Европейский Союз. Реализацию ряда таких проектов мы уже начали, но сейчас нам необходима системная поддержка наших международных партнеров и финансовых институций. Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине "Мы будем развивать самые перспективные переходы со странами ЕС, инфраструктура которых нуждается в модернизации" ,  — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Напомним, мы ранее писали, что Львовская железная дорога оборудовала несколько поездов вагонами для велосипедистов. Стоимость перевозки велосипеда в разобранном и упакованном виде в качестве ручной клади составляет половину стоимости полного билета.

Кроме того, мы ранее писали, что 12 июня "Укрзалізниця" в тестовом режиме запустила вагон из купе для женщин. Отмечается, что они будут размещаться в поездах дальнего следования.

Также мы писали, что во время очередной внеплановой проверки одной из баз долгосрочного хранения локомотивов Укрзализныци руководство разоблачило схему хищения имущества . Ущерб может достигать более 10 млн грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас