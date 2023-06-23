ЕС инвестирует в развитие сообщений с пунктами пропуска во Львовской области

Вагон поезда. Фото: УНИАН

Европейский Союз инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры Украины. В частности, для развития пограничных переходов с Республикой Польша, Румынией, Словацкой Республикой и Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" .

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Куда будут направлены средства

Средства будут направлены на развитие пунктов пропуска с Республикой Польша Ягодин — Дорогуск и Мостиска II — Медика. Но сколько именно выделил Евросоюз для "Укрзализныци" — не уточняется.

"Украина активно работает над интеграцией своей железнодорожной инфраструктуры в Европейский Союз. Реализацию ряда таких проектов мы уже начали, но сейчас нам необходима системная поддержка наших международных партнеров и финансовых институций. Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине "Мы будем развивать самые перспективные переходы со странами ЕС, инфраструктура которых нуждается в модернизации" , — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Напомним, мы ранее писали, что Львовская железная дорога оборудовала несколько поездов вагонами для велосипедистов. Стоимость перевозки велосипеда в разобранном и упакованном виде в качестве ручной клади составляет половину стоимости полного билета.

Кроме того, мы ранее писали, что 12 июня "Укрзалізниця" в тестовом режиме запустила вагон из купе для женщин. Отмечается, что они будут размещаться в поездах дальнего следования.

Также мы писали, что во время очередной внеплановой проверки одной из баз долгосрочного хранения локомотивов Укрзализныци руководство разоблачило схему хищения имущества . Ущерб может достигать более 10 млн грн.