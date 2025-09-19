Допомога Україні від ЄС за три роки війни — скільки грошей отримала країна

Єврокомісар Андрюс Кубілюс. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові відбувся Brave1 Defense Tech Valley — наймасштабніший інвестиційний саміт у сфері оборонних технологій. Під час заходу було підписано угоди на понад 100 мільйонів євро, а головними темами стали безпілотні апарати, штучний інтелект, робототехніка, кібербезпека та dual-use рішення. Одним із ключових спікерів став єврокомісар Андрюс Кубілюс.

ЄС та оборонна підтримка України

Під час саміту Андрос Кубілюс наголосив, що Європейський Союз посилюватиме оборонну підтримку України та інтеграцію українських компаній у європейський оборонний ринок.

"Приємно бути тут з вами й з усією спільнотою Brave1. Ми вже бачили приклади українських інновацій — від "Магури" до "Фламінго" та нових балістичних систем. Це сильний сигнал, що майбутнє оборонних технологій формується саме тут, в Україні", — зазначив він.

Кубілюс виокремив два стратегічні напрями роботи Європейської комісії: продовження військової допомоги Україні та інтеграція України в європейську оборонну індустрію.

"За три роки ЄС надав Україні близько 60 мільйонів євро військової допомоги — майже стільки ж, скільки США. Окремо виділено 6 мільйонів євро на виробництво дронів в Україні. Але це лише 0,1% нашого ВВП. Ми можемо і повинні робити більше. Ми фіналізуємо безпекові інструменти на суму 150 мільйонів євро, які підтвердили 19 країн ЄС", — додав єврокомісар.

З його слів, українські компанії отримають доступ до програм Європейської оборонної індустріальної політики (EDIP), що відкриває шлях до інтеграції в європейську оборонну екосистему.

Політик також підкреслив, що ЄС працює над використанням заморожених російських активів для допомоги Україні.

"Я сподіваюся, що це стане реальністю – всі заморожені активи РФ будуть використані особливим чином для підтримки України. Це принципове рішення, яке демонструє: агресія має ціну", — наголосив Кубілюс.

