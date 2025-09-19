Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії
Головна Львів ЄС за три роки надав Україні 60 млн євро — Кубілюс

ЄС за три роки надав Україні 60 млн євро — Кубілюс

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 12:45
Допомога Україні від ЄС за три роки війни — скільки грошей отримала країна
Єврокомісар Андрюс Кубілюс. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові відбувся Brave1 Defense Tech Valley — наймасштабніший інвестиційний саміт у сфері оборонних технологій. Під час заходу було підписано угоди на понад 100 мільйонів євро, а головними темами стали безпілотні апарати, штучний інтелект, робототехніка, кібербезпека та dual-use рішення. Одним із ключових спікерів став єврокомісар Андрюс Кубілюс.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

ЄС та оборонна підтримка України

Під час саміту Андрос Кубілюс наголосив, що Європейський Союз посилюватиме оборонну підтримку України та інтеграцію українських компаній у європейський оборонний ринок.

"Приємно бути тут з вами й з усією спільнотою Brave1. Ми вже бачили приклади українських інновацій — від "Магури" до "Фламінго" та нових балістичних систем. Це сильний сигнал, що майбутнє оборонних технологій формується саме тут, в Україні", — зазначив він.

Кубілюс виокремив два стратегічні напрями роботи Європейської комісії: продовження військової допомоги Україні та інтеграція України в європейську оборонну індустрію.

"За три роки ЄС надав Україні близько 60 мільйонів євро військової допомоги — майже стільки ж, скільки США. Окремо виділено 6 мільйонів євро на виробництво дронів в Україні. Але це лише 0,1% нашого ВВП. Ми можемо і повинні робити більше. Ми фіналізуємо безпекові інструменти на суму 150 мільйонів євро, які підтвердили 19 країн ЄС", — додав єврокомісар.

З його слів, українські компанії отримають доступ до програм Європейської оборонної індустріальної політики (EDIP), що відкриває шлях до інтеграції в європейську оборонну екосистему.

Політик також підкреслив, що ЄС працює над використанням заморожених російських активів для допомоги Україні.

"Я сподіваюся, що це стане реальністю – всі заморожені активи РФ будуть використані особливим чином для підтримки України. Це принципове рішення, яке демонструє: агресія має ціну", — наголосив Кубілюс.

Нагадаємо, ми раніше писали, як змінитися проживання українців в Європі.

Ми також писали, які гарантії безпеки надасть Європарламент Україні.

Європейський союз фінансова допомога військова допомога оборонна сфера ЄС війна в Україні
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації