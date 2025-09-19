Помощь Украине от ЕС за три года войны — сколько денег получила страна

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове состоялся Brave1 Defense Tech Valley — самый масштабный инвестиционный саммит в сфере оборонных технологий. Во время мероприятия были подписаны соглашения на более 100 миллионов евро, а главными темами стали беспилотные аппараты, искусственный интеллект, робототехника, кибербезопасность и dual-use решения. Одним из ключевых спикеров стал еврокомиссар Андрюс Кубилюс.

ЕС и оборонная поддержка Украины

Во время саммита Андрос Кубилюс отметил, что Европейский Союз будет усиливать оборонную поддержку Украины и интеграцию украинских компаний в европейский оборонный рынок.

"Приятно быть здесь с вами и со всем сообществом Brave1. Мы уже видели примеры украинских инноваций — от "Магуры" до "Фламинго" и новых баллистических систем. Это сильный сигнал, что будущее оборонных технологий формируется именно здесь, в Украине", — отметил он.

Кубилюс выделил два стратегических направления работы Европейской комиссии: продолжение военной помощи Украине и интеграция Украины в европейскую оборонную индустрию.

"За три года ЕС предоставил Украине около 60 миллионов евро военной помощи — почти столько же, сколько США. Отдельно выделено 6 миллионов евро на производство дронов в Украине. Но это лишь 0,1% нашего ВВП. Мы можем и должны делать больше. Мы финализируем инструменты безопасности на сумму 150 миллионов евро, которые подтвердили 19 стран ЕС", — добавил еврокомиссар.

По его словам, украинские компании получат доступ к программам Европейской оборонной индустриальной политики (EDIP), что открывает путь к интеграции в европейскую оборонную экосистему.

Политик также подчеркнул, что ЕС работает над использованием замороженных российских активов для помощи Украине.

"Я надеюсь, что это станет реальностью — все замороженные активы РФ будут использованы особым образом для поддержки Украины. Это принципиальное решение, которое демонстрирует: агрессия имеет цену", — подчеркнул Кубилюс.

