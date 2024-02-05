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Інспектора Львівської митниці спіймали на хабарі —деталі

5 лютого 2024 17:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Інспектора Львівської митниці спіймали на хабарі —деталі
Прокуратура та СБУ ведуть розслідування. Фото: Львівська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Правоохоронці затримали інспектора митного поста Львівської митниці, який організував корупційну схему на оформленні посилок.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у понеділок, 5 лютого.

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Отримання хабаря на Львівській митниці

Співробітник митниці організував механізм отримання хабарів від компаній, що займаються транспортуванням, за гарантоване проходження митного огляду посилок без затримок. За свої послуги він отримував 200 євро за кожне авто.

Коли йому відмовляли у наданні хабаря, інспектор навмисно уповільнював процес митної перевірки та створював непотрібні перешкоди.

"Загалом задокументовано отримання хабарів на загальну суму 400 євро", — повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Підозрюваного заарештували згідно зі статтею 208 Кримінального Кодексу України після того, як він знову прийняв незаконну винагороду.

Хабар
Повідомлення Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області затримали адвоката під час отримання хабаря. Прокуратура повідомила його про підозру.

Крім того, у Рівному судили викладачку приватного Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука. Вона звинувачується у отриманні однієї тисячі доларів від студента.

правосуддя
хабар
Львів
гроші
митниця

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