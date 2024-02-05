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Инспектора Львовской таможни поймали на взятке — детали

5 февраля 2024 17:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Инспектора Львовской таможни поймали на взятке — детали
Прокуратура и СБУ ведут расследование. Фото: Львовская областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Правоохранители задержали инспектора таможенного поста Львовской таможни, организовавшего коррупционную схему на оформлении посылок.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в понедельник, 5 февраля.

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Получение взятки на Львовской таможне

Сотрудник таможни организовал механизм получения взяток от компаний, занимающихся транспортировкой, за гарантированное прохождение таможенного досмотра их посылок без задержек. За свои услуги он получал 200 евро за каждое авто.

Когда ему отказывали в предоставлении взятки, инспектор намеренно замедлял процесс таможенной проверки и создавал ненужные препятствия. 

"В целом задокументировано получение взяток на общую сумму 400 евро", — сообщает Львовская областная прокуратура.

Подозреваемого арестовали согласно статье 208 Уголовного Кодекса Украины после того, как он вновь принял незаконное вознаграждение.

Взятка
Сообщение Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области задержали адвоката во время получения взятки. Прокуратура сообщила ему о подозрении.

Кроме того, в Ровно судили преподавательницу частного Международного экономико-гуманитарного университета имени Степана Демьянчука. Она обвиняется в получении одной тысячи долларов от студента.

правосудие
взятка
Львов
деньги
таможня

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