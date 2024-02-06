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Італія планує реконструювати один із медичних об'єктів на Львівщині

6 лютого 2024 13:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Італія планує реконструювати один із медичних об'єктів на Львівщині
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький під час зустрічі з представником Італії Давіде Ла Чечіліа. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

До Львова в понеділок, 5 лютого, приїхав координатор робочої групи від Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа, де зустрівся з очільником Львівської ОВА Максимом Козицьким. Під час свого візиту він поцікавився об'єктами в регіоні, які може допомогти відновити або розвинути Італія, серед них є і реконструкція львівської лікарні. 

Про це Козицький повідомив на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 5 лютого.

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Які об'єкти на Львівщині потрібно реконструювати або побудувати

"Понад 200 італійських компаній готові вийти на український ринок або долучитись до відновлення нашої держави. Він також попросив назвати обʼєкти на Львівщині, у відновлення або розвиток яких може зробити внесок Італія. Соціальна сфера та галузь охорони здоров’я — пріоритет. Я розповів, що у нашій області є три проєкти з готовою експертизою, які вже зараз можна реалізувати за підтримки міжнародних донорів", — наголосив посадовець.

Тому у Львівській області планують за допомогою міжнародних партнерів реконструювати Львівську обласну клінічну психіатричну лікарню. Там планують покращити умови перебування пацієнтів у закладі та збільшити кількість ліжкомісць.

За словами Козицького, в такому рішенні є велика потреба, адже в область продовжують приїжджати біженці, серед яких люди, які потребують спеціалізованої допомоги. 

Будівництво та реконструкція відділень для лікування дітей

Також планують побудувати хірургічний корпус Львівського обласного клінічного перинатального центру. 

"Лише торік у перинатальному центрі народилися понад 5 тисяч немовлят. Коштами обласного бюджету у центрі зробили реновацію. Міністерство охорони здоров’я надало унікальне обладнання для діагностики генетичних захворювань у новонароджених. Зараз маємо потребу добудувати хірургічне відділення", — зауважив чиновник.

Крім того, потрібно реконструювати реанімаційного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Козицький додав, що на заході України такий центр є найбільшим, там допомагають онкоодужуючим дітям. 

"Коли почалася повномасштабна війна, сюди перевезли орієнтовно 70% маленьких пацієнтів зі всіх медзакладів України. За підтримки Першої леді Олени Зеленської, звідси дітей відправили на лікування до країн Європи, в тому числі до Італії. На базі центру відкрили єдиний у регіоні центр пересадки кісткового мозку. Розуміємо, наскільки проєкт важливий, тому прагнемо реконструювати реанімаційне відділення", — додав посадовець.

Тому тепер Італія розгляне всі пропозиції та визначиться, в якій із них візьме участь. 

Нагадаємо, раніше міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що турецька компанія Türkiye буде брати активну участь у відбудові нашої держави.

Також ми повідомляли, що японська Йокогама буде допомагати Одесі ремонтувати міську інфраструктуру. Йдеться про ті обʼєкти, що постраждали через російські ракетні та дронові удари.

Італія
Львівська область
відновлення
реконструкція
Максим Козицький

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