Італія планує реконструювати один із медичних об'єктів на Львівщині

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький під час зустрічі з представником Італії Давіде Ла Чечіліа. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

До Львова в понеділок, 5 лютого, приїхав координатор робочої групи від Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа, де зустрівся з очільником Львівської ОВА Максимом Козицьким. Під час свого візиту він поцікавився об'єктами в регіоні, які може допомогти відновити або розвинути Італія, серед них є і реконструкція львівської лікарні.

Про це Козицький повідомив на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 5 лютого.

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Які об'єкти на Львівщині потрібно реконструювати або побудувати

"Понад 200 італійських компаній готові вийти на український ринок або долучитись до відновлення нашої держави. Він також попросив назвати обʼєкти на Львівщині, у відновлення або розвиток яких може зробити внесок Італія. Соціальна сфера та галузь охорони здоров’я — пріоритет. Я розповів, що у нашій області є три проєкти з готовою експертизою, які вже зараз можна реалізувати за підтримки міжнародних донорів", — наголосив посадовець.

Тому у Львівській області планують за допомогою міжнародних партнерів реконструювати Львівську обласну клінічну психіатричну лікарню. Там планують покращити умови перебування пацієнтів у закладі та збільшити кількість ліжкомісць.

За словами Козицького, в такому рішенні є велика потреба, адже в область продовжують приїжджати біженці, серед яких люди, які потребують спеціалізованої допомоги.

Будівництво та реконструкція відділень для лікування дітей

Також планують побудувати хірургічний корпус Львівського обласного клінічного перинатального центру.

"Лише торік у перинатальному центрі народилися понад 5 тисяч немовлят. Коштами обласного бюджету у центрі зробили реновацію. Міністерство охорони здоров’я надало унікальне обладнання для діагностики генетичних захворювань у новонароджених. Зараз маємо потребу добудувати хірургічне відділення", — зауважив чиновник.

Крім того, потрібно реконструювати реанімаційного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Козицький додав, що на заході України такий центр є найбільшим, там допомагають онкоодужуючим дітям.

"Коли почалася повномасштабна війна, сюди перевезли орієнтовно 70% маленьких пацієнтів зі всіх медзакладів України. За підтримки Першої леді Олени Зеленської, звідси дітей відправили на лікування до країн Європи, в тому числі до Італії. На базі центру відкрили єдиний у регіоні центр пересадки кісткового мозку. Розуміємо, наскільки проєкт важливий, тому прагнемо реконструювати реанімаційне відділення", — додав посадовець.

Тому тепер Італія розгляне всі пропозиції та визначиться, в якій із них візьме участь.

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