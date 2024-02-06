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Италия планирует реконструировать один из медицинских объектов во Львовской области

6 февраля 2024 13:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Италия планирует реконструировать один из медицинских объектов во Львовской области
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий во время встречи с представителем Италии Давиде Ла Чечилиа. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львов в понедельник, 5 февраля, приехал координатор рабочей группы от Италии по вопросам восстановления и укрепления устойчивости Украины Давиде Ла Чечилиа, где встретился с главой Львовской ОГА Максимом Козицким. Во время своего визита он поинтересовался объектами в регионе, которые может помочь восстановить или развить Италия, среди них есть и реконструкция львовской больницы.

Об этом Козицкий сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 5 февраля.

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"Более 200 итальянских компаний готовы выйти на украинский рынок или присоединиться к восстановлению нашего государства. Он также попросил назвать объекты на Львовщине, в восстановление или развитие которых может внести Италия. Социальная сфера и отрасль здравоохранения — приоритет. Я рассказал, что в нашей области есть три проекта с готовой экспертизой, которые уже сейчас можно реализовать при поддержке международных доноров", — подчеркнул чиновник.

Поэтому во Львовской области планируют с помощью международных партнеров реконструировать Львовскую областную клиническую психбольницу. Там планируется улучшить условия пребывания пациентов в заведении и увеличить количество койкомест.

По словам Козицкого, в таком решении есть большая потребность, ведь в область продолжают приезжать беженцы, среди которых люди, нуждающиеся в специализированной помощи.

Строительство и реконструкция отделений для лечения детей

Также планируется построить хирургический корпус Львовского областного клинического перинатального центра.

"Только в прошлом году в перинатальном центре родились более 5 тысяч младенцев. Средствами областного бюджета в центре сделали реновацию. Министерство здравоохранения предоставило уникальное оборудование для диагностики генетических заболеваний у новорожденных. Сейчас нуждаемся в достройке хирургического отделения", — отметил чиновник.

Кроме того, необходимо реконструировать реанимационное отделение Западноукраинского специализированного детского медицинского центра. Козицкий добавил, что на западе Украины такой центр является самым большим, там помогают онкооздоровляющим детям.

"Когда началась полномасштабная война, сюда перевезли ориентировочно 70% маленьких пациентов из всех медучреждений Украины. При поддержке Первой леди Елены Зеленской, отсюда детей отправили на лечение в страны Европы, в том числе в Италию. На базе центра открыли единственный в регионе центр пересадки костного мозга. Понимаем, насколько проект важен, поэтому стремимся реконструировать реанимационное отделение", — добавил чиновник.

Поэтому теперь Италия рассмотрит все предложения и определится, в каком из них примет участие.

Напомним, ранее министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что турецкая компания Türkiye будет активно участвовать в восстановлении нашего государства.

Также мы сообщали, что японская Йокогама будет помогать Одессе ремонтировать городскую инфраструктуру. Речь идет о тех объектах, которые пострадали из-за российских ракетных и дроновых ударов.

Италия
Львовская область
восстановление
реконструкция
Максим Козицкий

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