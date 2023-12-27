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Юрист розповів, чи роздаватимуть повістки на нових блокпостах у Львові

27 грудня 2023 16:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Юрист розповів, чи роздаватимуть повістки на нових блокпостах у Львові
Перевірка документів у водія. Фото: скриншот з YouTube
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові можуть встановити нові блокпости. Наразі невідомо яка їх справжня мета, тому вони можуть викликати непорозуміння в людей.

Про це Новини.LIVE дізналися від юриста Юрія Танасійчука.

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Юрист наголосив, що про встановлення нових блокпостів у місті потрібно говорити з населенням та пояснювати людям мету. За його словами, в іншому випадку, вони будуть сприйняті, швидше за все, з повним нерозумінням і острахом.

"Хоча я думаю, вони мали б нести іншу мету. Це насамперед, наприклад, забезпечувати безпеку, допомагати адекватній мобілізації осіб, які можуть проходити службу в Силах оборони України", — каже Танасійчук.

Він зазначив, що наразі невідомо, яка мета цих блокпостів. Танасійчук наголосив, що потрібно дати відповідь, хто буде на цих блокпостах стояти та що може бути причиною для зупинки транспортного засобу. За словами юриста, люди повинні отримати загальне розуміння.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. В ньому прописаний пункт про мобілізацію інвалідів третьої групи. Що про таку мобілізацію думають львів'яни — дізнавалася журналістка Новини.LIVE.

Також ми писали, що у столиці почали встановлювати блокпости. Місцева влада називає це заходами безпеки і тренуваннями, а по факту — це місце видачі повісток. Це викликає недовіру людей до тих, хто "годує" їх неправдивою інформацією з офіційних джерел. 

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