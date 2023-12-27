Юрист рассказал, будут ли раздавать повестки на новых блокпостах во Львове

Проверка документов у водителя. Фото: скриншот с YouTube

Во Львове могут установить новые блокпосты. Пока неизвестно какая их настоящая цель, поэтому они могут вызвать недоразумение у людей.

Об этом Новини.LIVE узнали от юриста Юрия Танасийчука.

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Новые блокпосты во Львове

Юрист подчеркнул, что об установлении новых блокпостов в городе нужно говорить с населением и объяснять людям цель. По его словам, в противном случае, они будут восприняты, скорее всего, с полным непониманием и страхом.

"Хотя я думаю, они должны были бы нести другую цель. Это прежде всего, например, обеспечивать безопасность, помогать адекватной мобилизации лиц, которые могут проходить службу в Силах обороны Украины", — говорит Танасийчук.

Он отметил, что пока неизвестно, какая цель этих блокпостов. Танасийчук отметил, что нужно дать ответ, кто будет на этих блокпостах стоять и что может быть причиной для остановки транспортного средства. По словам юриста, люди должны получить общее понимание.

Напомним, недавно Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. В нем прописан пункт о мобилизации инвалидов третьей группы. Что о такой мобилизации думают львовяне — узнавала журналистка Новини.LIVE.

Также мы писали, что в столице начали устанавливать блокпосты. Местные власти называют это мерами безопасности и тренировками, а по факту — это место выдачи повесток. Это вызывает недоверие к тем, кто "кормит" их ложной информацией из официальных источников.