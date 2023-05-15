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Із Варшави до Рави-Руської курсуватиме новий потяг

15 травня 2023 12:28
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Марта Байдака
Журналіст
Із Варшави до Рави-Руської курсуватиме новий потяг
Потяг на польській залізниці. Фото: Максим Козицький
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

З 1 червня планують запустити потяг, що сполучатиме Варшаву та Раву-Руську з пересадкою на Львів. Потяг курсуватиме щодня.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Як курсуватиме потяг

"Ще один важливий крок до покращення залізничного сполучення між Україною та Польщею: уже 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити потяг, який буде сполучати Варшаву та Раву-Руську з пересадкою на Львів", — повідомив Максим Козицький.

Потяг розрахований на 240 пасажирів. Відправлення з вокзалу "Варшава-Всходня" планують о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна  — о 16:00. Прибуття до Рави-Руської  — о 20:15 (за київським часом).

"Це сполучення дозволить пасажирам з української та польської сторін зручно добиратися та розвантажить автомобільні пункти пропуску", — додав Максим Козицький.

Залізничний пункт пропуску у Раві-Руській не працював понад 20 років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області суд виніс вирок військовому, який загубив зброю на вокзалі.

Також, ми писали, що рейси Укрзалізниці, що традиційно прямували подільським регіоном через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль, продовжують курсувати в об'їзд внаслідок робіт по ліквідації наслідків суботніх обстрілів у регіоні. 

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