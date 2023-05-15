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Из Варшавы в Раву-Русскую будет курсировать новый поезд

15 мая 2023 12:28
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Марта Байдака
Журналист
Из Варшавы в Рави-Русскую будет курсировать новый поезд
Поезд на польской железной дороге. Фото: Максим Козицкий
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

С 1 июня планируют запустить поезд  соединяющий Варшаву и Раву-Русскую с пересадкой на Львов. Поезд будет курсировать каждый день.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий .

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Как будет курсировать поезд

"Еще один важный шаг к улучшению железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей: уже 1 июня польская железнодорожная компания SKPL планирует запустить поезд, соединяющий Варшаву и Раву-Русскую с пересадкой на Львов", — сообщил Максим Козицкий.

Поезд рассчитан на 240 пассажиров. Отправление с вокзала "Варшава-Восточная" планируется в 14:00 (по местному времени), из Люблина  — в 16:00. Прибытие в Раву-Русскую — в 20:15 (по киевскому времени).

"Это сообщение позволит пассажирам с украинской и польской сторон удобно добираться и разгрузить автомобильные пункты пропуска" ,  —добавил Максим Козицкий.

Железнодорожный пункт пропуска в Рави-Русской не работал более 20 лет.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд вынес приговор военному, который потерял оружие на вокзале.

Также, мы писали, что рейсы Укрзализныци , традиционно следовавшие по подольскому региону через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, продолжают курсировать в объезд в результате работ по ликвидации последствий субботних обстрелов в регионе.

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