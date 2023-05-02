У Львівській області суд виніс вирок військовому, який загубив зброю на вокзалі

Молоток судді. Фото: Pexels

Жовківський районний суд у Львівській області виніс вирок військовому, який загубив автомат на залізничному вокзалі. Чоловіку призначили два роки ув'язнення, однак звільнили від покарання з річним іспитовим терміном.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Суд над військовим, який загубив автомат

У вироку суду йдеться, що чоловік проходить військову службу на посаді командира гармати у військовому званні солдат. У червні минулого року він перебував на залізничній станції "Добросин". Під час нічного відпочинку військовий залишив без нагляду автомат "Калашникова" із магазином. Невідомі вкрали зброю у чоловіка.

Військового судили через втрату ввіреної для службового користування зброї, внаслідок порушення правил її зберігання в умовах воєнного стану.

Під час суду чоловік визнав свою провину. Він розповів, що інцидент стався на залізничній станції в Львівській області. За його словами, він здав наряд та сперся до дерева, а зброя була збоку. Коли військовий прокинувся, то помітив, що автомата немає. Він також додав, що йому довелося заплатити за втрачену зброю.

Справу розглядав суддя Зорян Оприск. Він дослідив матеріали справи та визнав чоловіка винним у втраті військового майна.

Нагадаємо, у Львівській області судитимуть директора державного підприємства. Він вимагав хабар у розмірі один мільйон гривень.

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