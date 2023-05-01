У Львівській області судитимуть директора державного підприємства, який вимагав хабар
У Львівській області судитимуть директора державного підприємства. Він вимагав хабар у розмірі один мільйон гривень.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
Директор держпідприємства постане перед судом
"Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора державного підприємства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.
Слідством встановлено, що обвинувачений вимагав від підприємця один мільйон гривень хабаря за нестворення перешкод під час оренди складів на об’єкті, де зберігаються товарно-матеріальні цінності державного резерву.
У разі відмови, директор державного підприємства обіцяв створити штучні перешкоди для продовження договору, а також відпуску товарів зі складу, які потерпілий вже розмитнив.
Фігуранта затримали під час отримання першої частини хабаря у розмірі 200 тисяч гривень.
Правоохоронці відсторонили правопорушника від займаної посади.
Нагадаємо, у Львівській області працівники поліції затримали жінку, яка вбила свого 59-річного чоловіка. Фігурантка у стані алкогольного сп’яніння завдала потерпілому удар ножем у грудну клітину.
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Додамо, Служба безпеки викрила у Львові та області двох чоловіків, які відкрито підтримували збройну агресію Росії проти України, ще й займалися агітацією у російських соцмережах.