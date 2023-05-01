У Львівській області судитимуть директора державного підприємства, який вимагав хабар

Правоохоронці та затриманий директор держпідприємства. Фото: t.me/lvivoblprok

У Львівській області судитимуть директора державного підприємства. Він вимагав хабар у розмірі один мільйон гривень.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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"Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора державного підприємства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що обвинувачений вимагав від підприємця один мільйон гривень хабаря за нестворення перешкод під час оренди складів на об’єкті, де зберігаються товарно-матеріальні цінності державного резерву.

У разі відмови, директор державного підприємства обіцяв створити штучні перешкоди для продовження договору, а також відпуску товарів зі складу, які потерпілий вже розмитнив.

Фігуранта затримали під час отримання першої частини хабаря у розмірі 200 тисяч гривень.

Правоохоронці відсторонили правопорушника від займаної посади.

Нагадаємо, у Львівській області працівники поліції затримали жінку, яка вбила свого 59-річного чоловіка. Фігурантка у стані алкогольного сп’яніння завдала потерпілому удар ножем у грудну клітину.

Також ми писали, що у Львівській області п'яний водій з’їхав у кювет. В автівці разом з ним перебували четверо неповнолітніх пасажирів. Травми різного ступеню тяжкості отримали всі, хто перебував у машині.

Додамо, Служба безпеки викрила у Львові та області двох чоловіків, які відкрито підтримували збройну агресію Росії проти України, ще й займалися агітацією у російських соцмережах.