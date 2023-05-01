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Во Львовской области будут судить директора государственного предприятия, который требовал взятку

1 мая 2023 13:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области будут судить директора государственного предприятия, который требовал взятку
Правоохранители и задержанный директор госпредприятия. Фото: t.me/lvivoblprok
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области будут судить директора государственного предприятия. Он требовал взятку в размере одного миллиона гривен.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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"Прокуроры Львовской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении директора государственного предприятия по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что обвиняемый требовал от предпринимателя миллион гривен взятки за несоздание препятствий во время аренды складов на объекте, где хранятся товарно-материальные ценности государственного резерва.

В случае отказа директор государственного предприятия обещал создать искусственные препятствия для продления договора, а также отпуска товаров со склада, которые потерпевший уже растаможил.

Фигурант был задержан при получении первой части взятки в размере 200 тысяч гривен.

Правоохранители отстранили правонарушителя от занимаемой должности.

Напомним, во Львовской области сотрудники полиции задержали женщину, которая убила своего 59-летнего мужа. Фигурантка в состоянии алкогольного опьянения нанесла потерпевшему удар ножом в грудную клетку.

Также мы писали, что в Львовской области пьяный водитель съехал в кювет. В автомобиле вместе с ним находились четверо несовершеннолетних пассажиров. Травмы разной степени тяжести получили все находившиеся в машине.

Добавим, Служба безопасности разоблачила во Львове и области двух мужчин, открыто поддерживавших вооруженную агрессию России против Украины, еще и занимавшихся агитацией в российских соцсетях.

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