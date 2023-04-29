У Львівській області затримали жінку, яка у стані алкогольного сп’яніння вбила свого чоловіка

Затримана жінка та правоохоронці. Фото: поліція Львівської області

У Львівській області працівники поліції затримали жінку, яка вбила свого 59-річного чоловіка. Фігурантка у стані алкогольного сп’яніння завдала потерпілому удар ножем у грудну клітину.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Читайте також:

Вбивство у Львівській області

Правоохоронці встановили, що жінка поранила свого чоловіка у ході конфлікту. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

"28 квітня, близько 17.20, до поліції надійшло повідомлення від медиків "швидкої" про те, що в приватному будинку одного з сіл Самбірського району виявлено тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті", — йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції № 2 Самбірського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого, 59-річного власника будинку.

До того ж вони з'ясували, що до вбивства чоловіка причетна його дружина, 67-річна жителька цього ж села. Між подружжям виник конфлікт, в ході якого жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдала удар ножем у грудну клітину потерпілого.

Правопорушницю затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, 19 квітня поліція затримала 60-річну жительку Моршина, яка під час побутового конфлікту вдарила свою матір сокирою по голові. Від отриманих травм жінка загинула.

Також ми писали, що у Львівській області п'яний водій з’їхав у кювет. В автівці разом з ним перебували четверо неповнолітніх пасажирів. Травми різного ступеню тяжкості отримали всі, хто перебував у машині.