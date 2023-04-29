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Во Львовской области задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения убила своего мужа

29 апреля 2023 20:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения убила своего мужа
Задержанная женщина и правоохранители. Фото: полиция Львовской области
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области сотрудники полиции задержали женщину, которая убила своего 59-летнего мужа. Фигурантка в состоянии алкогольного опьянения нанесла потерпевшему удар ножом в грудную клетку.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Правоохранители установили, что женщина ранила своего мужа в ходе конфликта. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия.

"28 апреля, около 17:20, в полицию поступило сообщение от медиков "скорой" о том, что в частном доме одного из сел Самборского района обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и другие сотрудники отделения полиции №2 Самборского районного отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшего, 59-летнего владельца дома.

К тому же они выяснили, что к убийству мужа причастна его жена, 67-летняя жительница этого села. Между супругами возник конфликт, в ходе которого женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ножом в грудную клетку потерпевшего.

Правонарушитель задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, 19 апреля полиция задержала 60-летнюю жительницу Моршина, которая во время бытового конфликта ударила свою мать топором по голове. От полученных травм женщина погибла.

Также мы писали, что в Львовской области пьяный водитель съехал в кювет. В автомобиле вместе с ним находились четверо несовершеннолетних пассажиров. Травмы разной степени тяжести получили все, кто находился в машине.

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