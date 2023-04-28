В’язень львівського СІЗО публікував фейкові оголошення про візові послуги
25-річний уродженець Хмельницької області, який відбуває покарання у СІЗО на Львівщині, ошукав чоловіка, який хотів отримати візу та посвідчення водія.
Про це інформує пресслужба прокуратури.
Як повідомила пресслужба прокуратури, 25-річний в’язень львівського СІЗО, який відбуває покарання за крадіжки, створив у соцмережах акаунт під вигаданим іменем та публікував фейкові оголошення про надання послуг візового центру та виготовлення посвідчень водія.
Слідчі встановили, що таким чином засуджений обдурив замовника, який переказав гроші на вказаний в оголошенні рахунок, на 21 тис. грн. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. За вчинене йому загрожує додатково до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо, ми раніше писали, що 25-річний уродженець Вінницької області, який зараз відбуває покарання в СІЗО у Львові, налагодив шахрайську схему. Під виглядом волонтера він збирав пожертви нібито на лікування військовослужбовця та купівлю авто медичної допомоги для ЗСУ.