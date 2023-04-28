В’язень львівського СІЗО публікував фейкові оголошення про візові послуги

Засуджений ошукав замовника на 21 тисячу гривень. Фото: pravda

25-річний уродженець Хмельницької області, який відбуває покарання у СІЗО на Львівщині, ошукав чоловіка, який хотів отримати візу та посвідчення водія.

Про це інформує пресслужба прокуратури.

Читайте також:

Як повідомила пресслужба прокуратури, 25-річний в’язень львівського СІЗО, який відбуває покарання за крадіжки, створив у соцмережах акаунт під вигаданим іменем та публікував фейкові оголошення про надання послуг візового центру та виготовлення посвідчень водія.

25-річний мешканець Хмельницької області відбував покарання в львівському СІЗО. Фото: Поліція

Слідчі встановили, що таким чином засуджений обдурив замовника, який переказав гроші на вказаний в оголошенні рахунок, на 21 тис. грн. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. За вчинене йому загрожує додатково до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, ми раніше писали, що 25-річний уродженець Вінницької області, який зараз відбуває покарання в СІЗО у Львові, налагодив шахрайську схему. Під виглядом волонтера він збирав пожертви нібито на лікування військовослужбовця та купівлю авто медичної допомоги для ЗСУ.