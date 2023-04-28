Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Заключенный львовского СИЗО публиковал фейковые объявления о визовых услугах arrow

Заключенный львовского СИЗО публиковал фейковые объявления о визовых услугах

28 апреля 2023 16:50
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Узник львовского СИЗО публиковал фейковые объявления о визовых услугах
Заключенный обманул заказчика на 21 тысячу гривен. Фото: pravda
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

25-летний уроженец Хмельницкой области, отбывающий наказание в СИЗО на Львовщине, обманул мужчину, который хотел получить визу и водительское удостоверение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Читайте также:

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, 25-летний заключенный львовского СИЗО, отбывающий наказание за кражи, создал в соцсетях аккаунт под вымышленным именем и публиковал фейковые объявления о предоставлении услуг визового центра и изготовлении водительских удостоверений.

25-летний житель Хмельницкой области отбывал наказание во львовском СИЗО. Фото: Полиция
25-летний житель Хмельницкой области отбывал наказание во львовском СИЗО. Фото: Полиция

Следователи установили, что таким образом осужденный обманул заказчика, переведшего деньги на указанный в объявлении счет, на 21 тыс. грн. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ. За совершенное ему грозит дополнительно к 8 годам заключения.

Напомним, мы ранее писали, что 25-летний уроженец Винницкой области, который сейчас отбывает наказание в СИЗО во Львове, наладил мошенническую схему. Под видом волонтера он собирал пожертвования якобы для лечения военнослужащего и покупку авто медицинской помощи для ВСУ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас