Узник львовского СИЗО публиковал фейковые объявления о визовых услугах

Заключенный обманул заказчика на 21 тысячу гривен. Фото: pravda

25-летний уроженец Хмельницкой области, отбывающий наказание в СИЗО на Львовщине, обманул мужчину, который хотел получить визу и водительское удостоверение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Читайте также:

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, 25-летний заключенный львовского СИЗО, отбывающий наказание за кражи, создал в соцсетях аккаунт под вымышленным именем и публиковал фейковые объявления о предоставлении услуг визового центра и изготовлении водительских удостоверений.

25-летний житель Хмельницкой области отбывал наказание во львовском СИЗО. Фото: Полиция

Следователи установили, что таким образом осужденный обманул заказчика, переведшего деньги на указанный в объявлении счет, на 21 тыс. грн. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ. За совершенное ему грозит дополнительно к 8 годам заключения.

Напомним, мы ранее писали, что 25-летний уроженец Винницкой области, который сейчас отбывает наказание в СИЗО во Львове, наладил мошенническую схему. Под видом волонтера он собирал пожертвования якобы для лечения военнослужащего и покупку авто медицинской помощи для ВСУ.