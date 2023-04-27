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В'язень львівського СІЗО вдавав волонтера і збирав гроші на ЗСУ

27 квітня 2023 18:04
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
В'язень львівського СІЗО вдавав волонтера і збирав гроші на ЗСУ
25-річний чоловік дурив людей та привласнював собі їхні пожертви. Фото: pravda
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

25-річний уродженець Вінницької області, який зараз відбуває покарання в СІЗО у Львові, налагодив шахрайську схему. Під виглядом волонтера він збирав пожертви нібито на лікування військовослужбовця та купівлю авто медичної допомоги для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

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Деталі слідства

За даними слідства, 25-річний підозрюваний, який зараз відбуває покарання у СІЗО, налагодив шахрайську схему. Чоловік створював фейкові акаунти у Facebook, там він публікував неправдиві повідомлення про збір коштів.

В'язня львіського СІЗО підозрюють у шахрайстві . Фото: Прокуратура
В'язня львівського СІЗО підозрюють у шахрайстві. Фото: Прокуратура

Злочинець збирав гроші нібито на лікування військовослужбовця Збройних сил України та на придбання автомобіля швидкої медичної допомоги. До них він прикріплював номер своєї банківської картки.

Гроші, які йому переказували небайдужі люди, він привласнював. Злочинець вже отримав підозру у злочині, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині суд виніс вирок чоловіку, який отримав повістку і не прийшов у військкомат.

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