В'язень львівського СІЗО вдавав волонтера і збирав гроші на ЗСУ

25-річний чоловік дурив людей та привласнював собі їхні пожертви. Фото: pravda

25-річний уродженець Вінницької області, який зараз відбуває покарання в СІЗО у Львові, налагодив шахрайську схему. Під виглядом волонтера він збирав пожертви нібито на лікування військовослужбовця та купівлю авто медичної допомоги для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

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Деталі слідства

За даними слідства, 25-річний підозрюваний, який зараз відбуває покарання у СІЗО, налагодив шахрайську схему. Чоловік створював фейкові акаунти у Facebook, там він публікував неправдиві повідомлення про збір коштів.

В'язня львівського СІЗО підозрюють у шахрайстві. Фото: Прокуратура

Злочинець збирав гроші нібито на лікування військовослужбовця Збройних сил України та на придбання автомобіля швидкої медичної допомоги. До них він прикріплював номер своєї банківської картки.

Гроші, які йому переказували небайдужі люди, він привласнював. Злочинець вже отримав підозру у злочині, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині суд виніс вирок чоловіку, який отримав повістку і не прийшов у військкомат.