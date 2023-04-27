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Заключенный львовского СИЗО притворялся волонтером и собирал деньги на ВСУ

27 апреля 2023 18:04
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Узник львовского СИЗО притворялся волонтером и собирал деньги на ВСУ
25-летний мужчина обманывал людей и присваивал себе их пожертвования. Фото: pravda
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

25-летний уроженец Винницкой области, отбывающий наказание в СИЗО во Львове, наладил мошенническую схему. Под видом волонтера он собирал пожертвования якобы для лечения военнослужащего и покупку авто медицинской помощи для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

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Детали следствия

По данным следствия, 25-летний подозреваемый, отбывающий наказание в СИЗО, наладил мошенническую схему. Мужчина создавал фейковые аккаунты в Facebook, там он публиковал ложные сообщения о сборе средств.

Узника львовского СИЗО подозревают в мошенничестве . Фото: Прокуратура
Узника львовского СИЗО подозревают в мошенничестве. Фото: Прокуратура

Преступник собирал деньги якобы на лечение военнослужащего Вооруженных сил Украины и приобретение автомобиля скорой медицинской помощи. К ним он прикреплял номер своей банковской карты.

Деньги, которые ему переводили неравнодушные люди, он присваивал. Преступник уже получил подозрение в преступлении, следственные действия продолжаются.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который получил повестку и не пришел в военкомат.

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