Узник львовского СИЗО притворялся волонтером и собирал деньги на ВСУ

25-летний мужчина обманывал людей и присваивал себе их пожертвования. Фото: pravda

25-летний уроженец Винницкой области, отбывающий наказание в СИЗО во Львове, наладил мошенническую схему. Под видом волонтера он собирал пожертвования якобы для лечения военнослужащего и покупку авто медицинской помощи для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Читайте также:

Детали следствия

По данным следствия, 25-летний подозреваемый, отбывающий наказание в СИЗО, наладил мошенническую схему. Мужчина создавал фейковые аккаунты в Facebook, там он публиковал ложные сообщения о сборе средств.

Узника львовского СИЗО подозревают в мошенничестве. Фото: Прокуратура

Преступник собирал деньги якобы на лечение военнослужащего Вооруженных сил Украины и приобретение автомобиля скорой медицинской помощи. К ним он прикреплял номер своей банковской карты.

Деньги, которые ему переводили неравнодушные люди, он присваивал. Преступник уже получил подозрение в преступлении, следственные действия продолжаются.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который получил повестку и не пришел в военкомат.