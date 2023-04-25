На Львівщині виявили склад гумантіраних товарів невідомого походження

Правоохорнці встановлюють коло осіб, задіяних у ввезенні гуманітарної допомоги. Фото: Нацполіція Львівщини

У Львівській області виявили склади, заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження. Йдеться про нежитлові приміщення площею понад 1,5 тисячі квадратних метрів.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик.

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"Відповідно до інформації Бюро економічної безпеки, йдеться не про один десяток найменувань товарів і не один десяток піддонів з одягом, продуктами харчування тощо, які там зберігалися. Якщо слідство встановить, що ці товари є гуманітарними вантажами, то в умовах воєнного стану це вже відверте мародерство. Винні мають бути покарані, а все, що незаконно ввезено в Україну як гуманітарний вантаж, — передано ЗСУ та цивільним в тих областях, що найбільше постраждали від жахів війни", — каже він.

Йдеться про нежитлові приміщення, де зберігали харчі, одяг, засоби гігієни.

Фото: Львівська ОВА

Зі слів в.о. керівника Територіального управління БЕБ у Львівській області Валерія Тацієнка, товар виявили в нежитловому приміщенні у п’ятницю, 21 квітня. Уже чотири дні тривають обшуки та встановллють причетних осіб.

"Детективи БЕБ отримали дозвіл суду на обшук приміщення, слідчі дії тривають вже четверту добу. Працівники БЕБ описують виявлений товар, класифікують його, встановлюють походження. З-поміж виявлених товарів: харчові продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг — всього біля тисячі піддонів", — додав він.

Тепер встановлюють коло осіб, задіяних у ввезені та складуванні гуманітарної допомоги, адже, за його словами, щоб завезти цей вантаж, знадобилося приблизно 60 вантажівок-фур. Тільки консервів знайшли орієнтовно 74 тонни на 20 млн грн. Остаточний підрахунок всіх товарів ще не закінчили. Досудове розслідування триває, про його результати повідомлять згодом.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у пункті пропуску "Краківець — Корчова" зупинили вантажівку Volvo, за кермом якої був 35-річний мешканець Львова. У декларації митного контролю чоловік зазначив, що перевозив з Польщі 23 тонни одягу для благодійності.