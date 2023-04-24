У пункті пропуску на Львівщині викрили чергову аферу псевдоблагодійників
На в’їзд в Україну через пункт пропуску "Краківець" слідував вантажний автомобіль DAF під керуванням 49-річного жителя Львівщини.
Про це інформує портал МВС
Відповідно до документів, які надали на перевірку, вантажівка переміщувала вживаний одяг, взуття та засоби гігієни для однієї із благодійних організацій. Однак в ході перевірки вантажу прикордонники спільно з митниками виявили товар, відомостей про який не було в документах. Загалом водій ваговоза намагався незаконно провезти новий одяг та взуття загальною вагою понад 700 кілограм. За цим фактом працівники митниці склали протокол. Наразі товар, вартість якого встановлюють, вилучили.
Нагадаємо, ми раніше писали, що львів'янин намагався провезти 23 тонни нового одягу повз митний контроль. Чоловіка звинувачують у порушенні митних правил з переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю.