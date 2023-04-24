Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У пункті пропуску на Львівщині викрили чергову аферу псевдоблагодійників arrow

У пункті пропуску на Львівщині викрили чергову аферу псевдоблагодійників

24 квітня 2023 16:41
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У пункті пропуску на Львівщині викрили чергову аферу псевдоблагодійників
Співробітники Львівського прикордонного загону завадили спробі незаконного ввозу товару під виглядом гуманітарної допомоги. Фото: Державна прикордонна служба України
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На в’їзд в Україну через пункт пропуску "Краківець" слідував вантажний автомобіль DAF під керуванням 49-річного жителя Львівщини.

Про це інформує портал МВС

Читайте також:

Відповідно до документів, які надали на перевірку, вантажівка переміщувала вживаний одяг, взуття та засоби гігієни для однієї із благодійних організацій. Однак в ході перевірки вантажу прикордонники спільно з митниками виявили товар, відомостей про який не було в документах. Загалом водій ваговоза намагався незаконно провезти новий одяг та взуття загальною вагою понад 700 кілограм. За цим фактом працівники митниці склали протокол. Наразі товар, вартість якого встановлюють, вилучили.

Прикордонники вилучили новий одяг та взуття загальною вагою понад 700 кг. Фото: Портал МВС
Прикордонники вилучили новий одяг та взуття загальною вагою понад 700 кг. Фото: Портал МВС

Нагадаємо, ми раніше писали, що львів'янин намагався провезти 23 тонни нового одягу повз митний контроль. Чоловіка звинувачують у порушенні митних правил з переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB