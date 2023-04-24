В пункте пропуска на Львовщине разоблачили очередную аферу псевдоблаготворителей

Сотрудники Львовского пограничного отряда помешали попытке незаконного ввоза товара под видом гуманитарной помощи. Фото: Государственная пограничная служба Украины

На въезд в Украину через пункт пропуска "Краковец" следовал грузовой автомобиль DAF под управлением 49-летнего жителя Львовщины.

Об этом сообщает портал МВД.

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Согласно документам, предоставленным на проверку, грузовик перемещал подержанную одежду, обувь и средства гигиены для одной из благотворительных организаций. Однако в ходе проверки груза пограничники совместно с таможенниками обнаружили товар, сведений о котором не было в документах. Всего водитель грузовика пытался незаконно провезти новую одежду и обувь общим весом более 700 килограмм. По этому факту работники таможни составили протокол. Пока товар, стоимость которого устанавливают, изъяли.

Пограничники изъяли новую одежду и обувь общим весом более 700 кг. Фото: Портал МВД

Напомним, мы ранее писали, что львовянин пытался провезти 23 тонны новой одежды мимо таможенного контроля. Мужчину обвиняют в нарушении таможенных правил по перемещению товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.