Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow В пункте пропуска на Львовщине разоблачили очередную аферу псевдоблаготворителей arrow

В пункте пропуска на Львовщине разоблачили очередную аферу псевдоблаготворителей

24 апреля 2023 16:41
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
В пункте пропуска на Львовщине разоблачили очередную аферу псевдоблаготворителей
Сотрудники Львовского пограничного отряда помешали попытке незаконного ввоза товара под видом гуманитарной помощи. Фото: Государственная пограничная служба Украины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На въезд в Украину через пункт пропуска "Краковец" следовал грузовой автомобиль DAF под управлением 49-летнего жителя Львовщины.

Об этом сообщает портал МВД.

Читайте также:

Согласно документам, предоставленным на проверку, грузовик перемещал подержанную одежду, обувь и средства гигиены для одной из благотворительных организаций. Однако в ходе проверки груза пограничники совместно с таможенниками обнаружили товар, сведений о котором не было в документах. Всего водитель грузовика пытался незаконно провезти новую одежду и обувь общим весом более 700 килограмм. По этому факту работники таможни составили протокол. Пока товар, стоимость которого устанавливают, изъяли.

Пограничники изъяли новую одежду и обувь общим весом более 700 кг. Фото: Портал МВД
Пограничники изъяли новую одежду и обувь общим весом более 700 кг. Фото: Портал МВД

Напомним, мы ранее писали, что львовянин пытался провезти 23 тонны новой одежды мимо таможенного контроля. Мужчину обвиняют в нарушении таможенных правил по перемещению товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас