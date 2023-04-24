В пункте пропуска на Львовщине разоблачили очередную аферу псевдоблаготворителей
На въезд в Украину через пункт пропуска "Краковец" следовал грузовой автомобиль DAF под управлением 49-летнего жителя Львовщины.
Об этом сообщает портал МВД.
Согласно документам, предоставленным на проверку, грузовик перемещал подержанную одежду, обувь и средства гигиены для одной из благотворительных организаций. Однако в ходе проверки груза пограничники совместно с таможенниками обнаружили товар, сведений о котором не было в документах. Всего водитель грузовика пытался незаконно провезти новую одежду и обувь общим весом более 700 килограмм. По этому факту работники таможни составили протокол. Пока товар, стоимость которого устанавливают, изъяли.
Напомним, мы ранее писали, что львовянин пытался провезти 23 тонны новой одежды мимо таможенного контроля. Мужчину обвиняют в нарушении таможенных правил по перемещению товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.