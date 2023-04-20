Львів'янин намагався провезти 23 тонни нового одягу повз митний контроль

Пункт пропуску "Краківець – Корчова". Фото: Державна прикордонна служба України

У пункті пропуску "Краківець — Корчова" зупинили вантажівку Volvo, за кермом якої був 35-річний мешканець Львова. У декларації митного контролю чоловік зазначив, що перевозив з Польщі 23 тонни одягу для благодійності.

Про повідомили у пресслужбі митниці.

Читайте також:

"Злагодженими діями працівників митниці, Департаменту стратегічних розслідувань НПУ та офісу Генерального прокурора України встановлено, що згаданий фонд від часу реєстрації не займався благодійною діяльністю, допомоги від іноземців не очікував та не надавав жодних підтверджувальних документів", — йдеться у повідомленні.

Вилучений одяг. Фото: Львівської митниці

Наразі правоохоронці вилучили вантаж. З фото, які опублікувала Львівська митниця, можна зробити висновок, що одяг новий, оскільки має етикетки.

Митники вилучили у чоловіка 23 тонни вантажу.

Фото: Львівська митниця

Чоловіка звинувачують у порушенні митних правил з переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю. Затриманому загрожує штраф 100 % від вартості товару та його конфіскація.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині запрацював новий пункт пропуску на кордоні з Польщею. Він обслуговуватиме порожні вантажівки.