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Львів'янин намагався провезти 23 тонни нового одягу повз митний контроль

20 квітня 2023 13:07
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Марта Байдака
Журналіст
Львів'янин намагався провезти 23 тонни нового одягу повз митний контроль
Пункт пропуску "Краківець – Корчова". Фото: Державна прикордонна служба України
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У пункті пропуску "Краківець  — Корчова" зупинили вантажівку Volvo, за кермом якої був 35-річний мешканець Львова. У декларації митного контролю чоловік зазначив, що перевозив з Польщі 23 тонни одягу для благодійності. 

Про повідомили у пресслужбі митниці.

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"Злагодженими діями працівників митниці, Департаменту стратегічних розслідувань НПУ та офісу Генерального прокурора України встановлено, що згаданий фонд від часу реєстрації не займався благодійною діяльністю, допомоги від іноземців не очікував та не надавав жодних підтверджувальних документів", — йдеться у повідомленні.

Вилучений одяг. Фото: Львівської митниці
Вилучений одяг. Фото: Львівської митниці

Наразі правоохоронці вилучили вантаж. З фото, які опублікувала Львівська митниця, можна зробити висновок, що одяг новий, оскільки має етикетки.

Митники вилучили у чоловіка 23 тонни вантажу. Фото: Львівська митниця
Митники вилучили у чоловіка 23 тонни вантажу.
Фото: Львівська митниця

Чоловіка звинувачують у порушенні митних правил з переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю. Затриманому загрожує штраф 100 % від вартості товару та його конфіскація.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині запрацював новий пункт пропуску на кордоні з Польщею. Він обслуговуватиме порожні вантажівки.

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